Ege’de 6.6’lık deprem riski!

02 Eylül 2022 Cuma, 08:55

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde önce 4.7, ardından 5.1 ve son olarak da 4.5 büyüklüğünde üç ayrı deprem meydana gelmesinin ardından deprem uzmanı Prof. Naci Görür, Ege Denizi’nde devam eden hareketliliği yorumladı.

“Sisam Adası güneyinde daha önce yine deprem olmuştu" diyen Görür. "Deprem buradaki graben yapıları ile İzmir-Balıkesir yanal atımlı fay zonunun etkileşim alanında oluştu. Bu depremler Helen ve ilişkin Strabo-Pliny fay zonundaki hareketlerle tetikleniyor. Bölge geçen seneden beri aktif. Biz Ege’de daha büyük bir deprem olma olasılığını her zaman göz önüne alırız. İzmir gerçekten ciddi bir deprem tehdidi altında. Geçen sene İzmir’de olan deprem beklenen deprem değildi. Bu deprem, İzmir’in fay hatlarına belirli ölçülerde enerji transfer etmiş olabilir” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise 30 Ekim 2020 depremi sonrası bölgede önemli bir stres birikimi oluştuğunu, bunun da bugünkü depremleri tetiklemiş olabileceğini söyledi. Sözbilir, “Gümüldür, Özdere ve Kuşadası tarafındaki faylar tetiklenmişti. Sisam Adası güneyinde ve Dilek Yarımadası’nın denizdeki devamında olan fay kırılıyor. Bu fayın en büyük deprem üretme potansiyeli 6.6 olarak biliniyor. Şimdi adayı güneyden sınırlayan fay kırılmış oldu. Fakat bu fayın 6.6 büyüklüğüne varan deprem üretme potansiyeli var” diyerek deprem tehdidinin sürdüğünü aktardı.