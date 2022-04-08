Ege’de işsizlik daha da artacak

08 Nisan 2022 Cuma, 06:38

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) yaptığı alternatif araştırma sonucunda, TÜİK’in 3 milyon 859 bin olarak duyurduğu işsiz sayısının iş aramakta olan ve sezonluk geçici işlerde çalışan yurttaşlarla birlikte 8.8 milyona ulaştığını duyurdu. TÜİK verilerinde, 2022 yılının ilk döneminde işsizlerin sayısı 3 milyon 859 bin kişi olurken, işsizlik oranı ise yüzde 11.4 olarak tespit edildi. DİSK-AR tarafından yapılan araştırmada ise geniş tanımlı işsizliğin koronavirüs salgını öncesine göre 1.4 milyon kişi daha artarak 8.8 milyona ulaştığı kaydedildi. Araştırmada işsiz olmasına karşın iş aramaktan vazgeçen ve sezonluk işlerde geçici süreyle çalışan nüfusun verilerine de yer verildi.

TÜİK’in yayınladığı güncel tabloda çalışan kişi sayısını yansıtan istihdam oranı yüzde 46.5 ile 28 milyon 797 bin kişi olurken, aynı rakam DİSKAR tarafından 19.7 milyon olarak açıklandı. Raporda genç kadınlarda yüzde 54, genç nüfusta ise yüzde 43 oranında işsiz olduğuna dikkat çekilirken, çalışma çağındaki 63.7 milyon yurttaşın sadece 19.7 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer aldığı belirtildi.

SAHİL KESİMİ İŞSİZ

Yayınlanan resmi rakamlarda dikkat çeken bir diğer unsur ise Ege genlindeki işsizlik oranının Türkiye ortalamasını aşarak yüzde 16 seviyesine ulaşması oldu. Tarım ve hizmet sektörü gibi alanlarda istihdamın yüksek olduğu Ege Bölgesi, işsizlik rakamlarında ön sıralara yükseldi. Rakamları yorumlayan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “TÜİK geniş tanımlı işsizlik rakamlarını açıklamıyor. İş arayanları, hatta işsizlik maaşı alanları dahi tabloya dahil etmiyorlar. İş arayan, işsizlik maaşı alan işsiz değil mi? İktidarın kuklası haline gelen bu kurum işsizlik konusunda da halka yalan söylüyor. Ancak durum hiç de böyle toz pembe değil. Bugün sadece İzmir’de 500 bine yakın genç işsiz var. İşsizliğin özellikle İzmir’de ve Ege’de yüksek olmasının sebebi, bölgenin genel olarak tarım ve turizm gibi mevsimsel sektörlerle ayakta durmasıdır. Diğer yandan, bölgemizde Manisa hariç teşvikler konusunda avantajlı iller yok. Bu da sanayileşmenin ve sanayide çalışan nüfusun düşük kalmasına, işsizliğin yükselmesine yol açıyor. Eğer sanayideki teşvikler her bölgeye eşit dağıtılsa işsizlik düşer. Bir diğer sebep de genç işsizlik. İzmir ve çevre illerde bulunan çok sayıda üniversitede okuyan gençlerimiz fakülteyi bitirdiklerinde iş bulamıyor. Ya başka kentlere, ya da yurt dışına göç ediyorlar” dedi.