Ege’de Zafer Bayramı coşkusu meydanlara taştı

Yayınlanma: 31.08.2023 - 10:59

Güncelleme: 31.08.2023 - 11:58

30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında fener alayları, konserler ile kutlandı. Yürüyüşlere çok sayıda yurttaşlar katılırken yürüyüş sırasında Türk Bayrağı ve pankartlar açıldı, meşaleler yakıldı.

İZMİR’İN DÖRT BİR YANI KUTLAMA

İzmir'de büyük zaferin 101. yılı kutlamaları kapsamında kentin dört bir yanında kutlamalar düzenlendi. İzmir’de sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kültürpark Çim Alan’da düzenlediği “Adamlar” rock grubunun konseriyle sona erdi. İzmirliler, grubun sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek keyifli bir akşam yaşadı.

SAAT KULESİ KIRMIZI BEYAZ

Gündoğdu Meydanı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından Zafere Doğru Ezelden Ebede konseri düzenlendi. Konser kapsamında Devlet Halk Dansları Topluluğu İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehteran Grubu,İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu bir gösteri yaptı. Grupların gösterilerin ardından sanatçı Fatma Turgut konser verdi. Etkinlikleri, İzmir Valisi Sülayman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı izledi. Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bölge Bandosu Cumhuriyet Meydan'ında, Güney Deniz Saha Komutanlığı Bandosu Karşıyaka Vapur İskelesi'nde, Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu ise Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde konser verdi.

Kutlamalar kapsamında kentin iki simgesi İzmir Saat Kulesi ile Atatürk Müzesi binası, Türk bayrağı temasıyla ışıklandırıldı.

Yüzlerce motosikletli ve İzmir Klasik Otomobil Derneği üyeleri ise Konak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında kortej oluşturup, şehir turu attı.

KARŞIYAKA

Karşıyaka Belediyesi’nin hazırladığı etkinlik programı ile de binlerce yurttaş 101. yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde toplanan yurttaşlar saat 20.00’de kortej yürüyüşüne başlayarak Karşıyaka Çarşısından Hergele Meydanı’na ulaştı. Belediye Bandosu eşliğinde ellerde Türk Bayrakları, dillerde marşlar ile gerçekleştirilen yürüyüş izleyenlerin de katılımıyla binlerce kişiye ulaştı. Hergele Meydanı’nda Belediye Tiyatro Topluluğu’nun canlandırması ve zeybek gösterisi ile devam eden şölen, Seda Öztürk ve Belediye Orkestrası Konseri ile son buldu. Tek ses, tek yürek olan binlerce Karşıyakalı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını sonsuz sevgi, saygı ve minnetle andı.

BALÇOVA

Balçova’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin Gala Gecesi birleşince muhteşem bir coşku yaşandı. Binlerce Balçovalı Zafer Kortejinde marşlar söyleyerek yürürken, yabancı konukların gösterileri izleyenleri mest etti. Ulu Önder Atatürk’ün “Yurtta Barış, Dünyada Barış” vecizesi hayat bulduğu gecede Porto Rikolular halay çekti, Meksikalılar ve Almanlar horon tepti.

KARABAĞLAR

Karabağlar’da ise resmi tören sonrası Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki Vali Nevzat Ayaz Parkı’nda Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü yurttaşlarla buluştu. Konser öncesi Karabağlar Belediyesi tarafından tüm izleyicilere Türk bayrakları dağıtıldı. Vatandaşlar ellerindeki bayraklarla alanı gelincik tarlasına çevirdiler ve Ezgü’nün seslendirdiği parçalara coşkuyla eşlik ettiler.

NARLIDERE

Dünya tarihinde eşine az rastlanır bir kahramanlık destanın yazıldığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin 101.yılında Narlıdere’de yurttaşlar fener alayı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin ölümsüz koruyucularını andı. Yürüyüşte zafer şarkıları hep bir ağızdan söylenirken, bazı vatandaşlar büyük coşkuya evlerinin balkonlarından ortak oldu. Ellerinde bayraklarla Eski Güzel Sanatlar Fakültesi önünden Demokrasi Meydanı’na kadar Zafer Yürüyüşü gerçekleştiren binlerce vatandaş, 101 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesinin hiçbir zaman sönmeyeceğini yedi düvele haykırdı.

ÇEŞME

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü Çeşme’de de büyük bir coşkuyla kutlandı. Binlerce vatandaşın katılımı ile Fener Alayı’nın gerçekleştirildiği gecede zafer coşkusu Yaşar konseri ile doruğa çıktı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Bizlere asırlar boyu kılavuzluk edecek Kemalist devrimlerin meşalesini bir an olsun elimizden bırakmayacağız” dedi.

TORBALI

Torbalı’da da yurttaşlar Kurtuluş Savaşı ve Türk Tarihi’nin en önemli zaferlerinden olan Büyük Taarruz’un 110 yıldönümünün coşkusunu yaşadı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ve protokol bayramlaşması ile başlayan kutlamalar, kentin bazı nokralarında mehter gösterisi ile devam etti. Akşam saatlerinde de Barış Manço Caddesi’nde fener alayı korteji gerçekleşti. Kortejin hemen ardından binlerce vatandaşın katılımıyla Yeni Türkü konseriyle unutulmaz bir gece yaşadı.

SEFERİHİSAR

Seferihisar'da da belediye tarafından Sığacık Kaleiçi’nde düzenlenen ve her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan “Kaleiçi Yaz Sohbetleri” bu hafta, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir programa sahne oldu. Sunuculuğunu ünlü oyuncu Önder Açıkbaş'ın yaptığı program, kuruluşu 1926 yılına dayanan Seferihisar Belediye Bandosu'nun konseriyle başladı. Bando tarafından çalınan marşlara ve söylenen şarkılara binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Bandonun ardından sahne alan ünlü şair ve besteci Ahmet Selçuk İlkan ve orkestrasının seslendirdikleri şiir ve şarkılara, alanı dolduran vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. İlkan'ın Atatürk'le ilgili yazdığı ve sahnede okuduğu şiir, büyük alkış topladı ve dakikalarca alkışlandı.

EFES SELÇUK

30 Ağustos Zaferi’nin 101. yıl coşkusu Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Fener Alayı ve Konser ile tüm kenti sardı. Atatürk Anıtı önünden başlayan Fener Alayı’nda her yaştan Efes Selçuklu bayraklar ve marşlar eşliğinde kent sokaklarında yürüdü. Efes Selçuklu gençlerden oluşan bando takımı da korteje eşlik etti. Pazar Yeri ana sahnede son bulan Fener Alayı’nın ardından genç kuşağın sevilen ismi Melike Şahin müzikseverlerle buluştu.

AYDIN’DA ONBİNLER MEYDANLARA İNDİ

Aydın da büyük zafer coşkuyla kutladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla düzenlenen fener alayı yürüyüşüne binlerce yurttaş ellerinde bayraklarla eşlik etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen sanatçı Zeynep Bastık’ın sahneye çıktığı “30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri”ne de 50 bine yakın Aydınlı katıldı.

KUŞADASI

Kuşadası’nda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101’inci yıl dönümü İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda ‘Manga’ konseriyle kutlandı. Meydanı dolduran binlerce kişiyi ellerindeki Türk bayraklarıyla zaferin 101. yılını coşkuyla kutladı.

DİDİM

Didim’de de resmi tören sonrası saat 20.00’de Didim Belediyesi önünden fener alayı Cumhuriyet Kent Meydanı’na kadar düzenlendi. Ardından sahne alan Bulutsuzluk Özlemi Konseri ile coşku tavan yaptı.

MUĞLA'DA ZAFER COŞKUSU

Muğla’da da yurttaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşadı. Muğla Belediye Başkanı Osman Gürün’ün katılımıyla Menteşe ilçesinde fener alayı ve Aslı Güngör konseri ile kutlamalar geç saatlere kadar sürdü.

BODRUM

Bodrum’da da binlerce kişinin katılımıyla fener alayı gerçekleştirildi. Fener alayı sonrası Belediye Meydanı'nda Soner Olgun konser verdi. Milta Marina’dan başlayan kortej yürüyüşüne binlerce kişi ellerinde Türk Bayrakları, Atatürk fotoğrafları ve meşalelerle yürüdü ve marşlar söyledi.Korteje Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da katıldı.

MARMARİS

Marmaris’te ise Atatürk Caddesi boyunca binlerce kişi ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar eşliğinde yürüdü. Kutlamalara katılan motosiklet sürücüleri de konvoy oluşturdu. Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, caddeye açılan ara sokakları güvenlik şeridiyle kapattı. Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı Bandosu 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda konser verdi. Marmaris Belediyesi organizasyonuyla Atatürk Meydanı'nda Tuğba Yurt konseri gerçekleştirildi.

MİLAS

Milas, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda 3 farklı yerde 3 konsere ev sahipliği yaptı. Milaslılar; kent merkezinde Bilal Sonses, Güllük’te Tolga Çandar, Bafa’da Grup Pusula ile Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı. Milas Belediyesi tarafından düzenlenen konserler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.