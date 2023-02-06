Egeli 28 sağlık çalışanı deprem bölgesine gidiyor

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 17:19

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 17:19

Ege Üniversitesi Senatosu, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve pek çok ili etkileyen deprem felaketi sonrası olağanüstü toplandı.

Senato toplantısında depremden zarar gören bölgelerin desteklenmesine yönelik bir takım kararlar alan Ege Üniversitesi’nde ilk etapta içlerinde farklı branşlardan hekimlerin de olduğu gönüllü 28 sağlık çalışanı deprem bölgesine doğru yola çıktı.