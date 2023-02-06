Egeli 28 sağlık çalışanı deprem bölgesine gidiyor
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve pek çok ili etkileyen depremin yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber olurken Ege Üniversitesi Hastanesi’nden 28 sağlık çalışanı bölgeye hareket etti.
Ege Üniversitesi Senatosu, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve pek çok ili etkileyen deprem felaketi sonrası olağanüstü toplandı.
Senato toplantısında depremden zarar gören bölgelerin desteklenmesine yönelik bir takım kararlar alan Ege Üniversitesi’nde ilk etapta içlerinde farklı branşlardan hekimlerin de olduğu gönüllü 28 sağlık çalışanı deprem bölgesine doğru yola çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk halkı canıyla cebelleşirken bunu unutmaz!
- Artçı depremler en az 2-3 yıl sürecek
- Gaziantep'ten tüyler ürperten haber
- 'Size bazı rakamlar açıklayacağım' diyerek duyurdu
- 'Olağanüstü bir durum yaşanıyor'
- KKTC’de 7 günlük ulusal yas ilan edildi
- Kahramanmaraş depreminde can kaybı 2 bin 921'e yükseldi
- Deprem bölgesinde Nebati'den tepki çeken sözler
- Yargı oyuncusu kötü haberi paylaştı
- Acı tablo giderek ağırlaşıyor