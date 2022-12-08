Egeli iş kadınlarından çocuk istismarına tepki

08 Aralık 2022 Perşembe, 13:25

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara uğramasına sessiz kaldığı iddiası tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gümüşel'in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirdiğini, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını aktardı. Olay üzerine birçok kesimden tepki gelirken Egeli iş kadınları da sert konuştu.

“TÜRKİYE TARİKAT KARANLIĞINA MAHKUM EDİLEMEZ”

GİFED Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, “Türkiye tarikat karanlığına mahkum edilemez” başlıklı bir açıklamaya yayımlayarak, “Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında adı evlilik olan istismara uğramasını şiddetle kınıyor, bu konuda dahli olan tarikat, aile ve sözde “eş”in gözaltına alınarak cezalandırılmasını bekliyoruz. Küçük yaşta kız çocuklarının evlendirilmesini mazur gören, hatta destekleyen bu sakat kültürel iklime Türk kadını olarak ses yükseltmek, dur demek mecburiyetindeyiz. Türkiye tarikat karanlığına mahkum edilemez. Devlet dışı tüm dini yapılanmalar incelenmeli ve kapatılmalıdır” dedi.

“SORUMLULUĞU OLAN HERKES CEZALANDIRILMALI”

İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Betül Sezgin de “Sorumluluğu olan herkes cezalandırılmalı” ifadeleriyle şu açıklamayı yaptı: “Efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözü geçmişten bugüne yankılanmaya devam ediyor. Ancak gördüğümüz, okuduğumuz, şahit olduğumuz durumlar o kadar pespaye bir hal aldı ki, artık buna yüksek sesle dur demenin vakti gelmiştir. Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilme kisvesi adı altına yıllarca istismara uğratılması, bu duruma üstelik ailenin oluru ve onayı ile yapılmış olması tüm kamuoyunu dehşete düşürmüştür. Başta bu duruma sebep olan aile olmak üzere bu konuda sorumluluğu olan herkesin cezalandırılmasını, çocukların aydınlık geleceğini karartan bu tarz tarikat yapılanmalarının hızla kapatılmasını bekliyoruz.

“LANZAROTE ANLAŞMASI UYGULANMALI”

EGİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Pınar Kılıç da Lanzarote Anlaşması’nı hatırlatarak, “6 yaşında bir çocuğun yıllarca ailesinin bilgisi ve onayı dahilinde evlilik gibi bir kurum ile gizlenerek istismar edilmesini şiddetle kınıyor, sorumluların derhal tutuklanmasını bekliyoruz. 6 yaşında bir çocuğun annesi babası tarafından gelinlik giydirilerek bir adama verilmesini bu ülke çocuklarının tamamına yapılmış bir istismar olarak kabul ediyoruz. Ülkemizin bu tür olayların ile adının anılması kabul edilemez. Bu konuda Suç Sorunlarına dair Avrupa Komitesi’nin altında 2005 yılında oluşturulan Çocukların Cinsel İstismar ve Sömürüye karşı Korunmasına İlişkin Uzmanlar Komitesi tarafından Türkiye’de dahil Avrupa ve diğer ülkelerdeki yasal düzenlemeler, iyi uygulamalar, soruna dair akademik ve diğer araştırmalar kullanılarak hazırlanan Lanzarote Anlaşması’nın uygulanması gerekiyor. Lanzarote Anlaşması çocuklara karşı cinsel suçların önlenmesi ve çocuk mağdurların korunması için çok önemlidir” ifadelerini kullandı.