"İmam nikahı, sapıklığın ve şerefsizliğin kılıfı olamaz"

08 Aralık 2022 Perşembe, 10:52

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara uğramasına sessiz kaldığı iddiası tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Gümüşel'in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirdiğini, çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını aktardı.

Ege Bölgesi’nde de belediye başkanları ve milletvekilleri sosyal medyalarından istismara sessiz kalmadı ve çok sert tepkiler gösterdi.

"ARTIK YETER!"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çocuk gelin yoktur, çocuk istismarı vardır. 6 yaşındaki bir kız çocuğunu evlendiren de evlenen de, tüm bunlara göz yuman da suçludur. Çocuğa gelinlik giydiren karanlık zihniyete ve bu istismarı engellemeyenlere yazıklar olsun!” diye tepki gösterdi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “6 yaşındaki bir kız çocuğunu evlendirmek insanlık suçudur. #çocukistismarı’nı görmezden gelmek suça ortak olmaktır. Artık yeter!” ifadeleriyle isyan etti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de olaya isyan ederek, “Ne akıl alıyor, ne de vicdana sığıyor. 6 yaşında bir kız çocuğunun yaşadıklarına isyan etmemek mümkün değil. İlgililer artık üzerine düşeni yapmalı. Sessiz kalmak ortak olmaktır. Artık yeter!” dedi.

"İMAM NİKAHI, SAPIKLIĞIN VE ŞEREFSİZLİĞİN KILIFI OLAMAZ"

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “6 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirilmesini görmezden gelen vicdansız, ahlaksız zihniyetin karşısındayız. #cocukistismarı konusunda kafasını çeviren herkesi şiddetle kınıyorum” diyerek sert tepki gösterdi.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da “6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesi ahlaksızlığı, vicdansızlığı ve buna sessiz kalınması asla kabul edilemez! Çocuk istismarını yapanları ve görmezden gelenleri şiddetle kınıyorum. #cocukistismarı” dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise “6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirilmesine göz yuman ahlaksız, vicdansız zihniyeti kınıyorum. #Çocukistismarı’na sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır!” ifadelerini kullandı.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de "#cocukistismarı yazıp paylaşmaya bile utanıyor ve içim acıyorken, tüm kinimi, tiksintimi, boğaz düğünlenmemi bir tek cümlelerle anlatamıyorken, o yaratıkları tüm düşmanca duygularımla parça pinçik etmek isteyip, insanlığımdan utanıyorum. Sessiz kalmamayı yazarak yapmak yetmiyor!" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel #TarikatlarKapatılsın” hashtag’ı ile “Siz nasıl bir sapkınsınız ki; 6 yaşındaki çocukla evlenmenin meşruiyetini dine dayandırıyorsunuz. Ahlaksız, vicdansızlar! diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “6 yaşındaki kızını 29 yaşındaki bir "sözde insan" ile evlendirebilen vicdansızlara ve böylesine büyük günahlara sessiz kalanlara, ne müslüman ne de insan denilmez, ŞEYTAN denir” dedi. Başkan Aras daha sonra da “İmam nikahı, sapıklığın ve şerefsizliğin kılıfı olamaz” tweeti attı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “6 yaşında bir ÇOCUĞA gelinlik giydirmek, evlendirmek ne akla, ne mantığa ne de vicdana sığar. Herkes üzerine düşeni yapmalı. Sessiz kalmak suça ortak olmaktır. Artık yeter!” diyerek isyan etti.

İmam nikahı, sapıklığın ve şerefsizliğin kılıfı OLAMAZ. pic.twitter.com/eCgayqMBXK — Ahmet Aras (@ahmetarasbodrum) December 8, 2022

CHP’Lİ BAKAN: BUNU DEĞİŞTİRECEĞİZ

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da haberi paylaşarak “Gündem çok, öncelikler değişiyor. Ancak sesimizi yükseltmemiz gereken çok önemli bir konu var! Boğazımızda bir yumruk. İsmailağa tarikatı bünyesindeki Hiranur Vakfının Onursal Başkanı Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı 6 (ALTI) yaşındayken, 29 yaşındaki bir müritle "evlendirilmiş"!! 6 yaşındaki çocuğunu nikahlayan, onu nikahına alan, bunu bilen ve sesini çıkarmayan, topunuzun Allah bin kere belasını versin. Bir çocuğun başına ne gelmeli daha? Daha ne olmalı bunları destekleyenler, bunların peşinden gidenler için? Bu ülkeyi yönetenler için? Daha ne olmalı? Çocukları bu bataklığa mahkum edenler, yapayalnız bırakanlar; bu istismarların üstünü örtenler, bu tarikatlara toz kondurmayanlar, bunları destekleyenler; rızası var diyenler, duymayanlar, görmeyenler, susanlar! Vicdanınız rahat mı?

Kafanıza yastığa koyup uyuyabiliyor musunuz? 21. yüzyıl Türkiyesinde; bir çocuğun kaderi; tarikatlarda tacize, tecavüze uğramak, yakılmak, kafası kesilmek ya da 6 yaşında evlendirilmek olamaz! Bunu ya değiştireceğiz, ya değiştireceğiz!” ifadelerini kullandı.