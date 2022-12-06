Tarikattaki çocuk istismarını böyle savundular: Aile içindeymiş!

06 Aralık 2022 Salı, 13:04

Hiranur Vakfı onursal başkanının 6 yaşındaki kızını evlendirmesi ve istismarına yol açmasıyla ilgili vakıftan açıklama geldi.

Vakıftan yapılan açıklamada olayın aile içi bir vaka olduğu ve hukuk sistemine güvenildiği belirtildi. Açıklamada Yusuf Ziya Gümüşel’in isminin geçtiği metinlerin siteden neden çıkarıldığına ise değinilmedi.

Birgün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre, vakfın açıklaması şöyle:

“BirGün gazetesinde vakfımızın ismi zikredilerek verilen haberin içeriğinde yer alan ve mahkemelere intikal etmiş konu ile kurumsal olarak hiçbir ilgimiz bulunmamaktadır. Süreci devam eden bir davanın iddianamesinde yer alan suçlamalar dava sonuçlanmadan sadece iddiadan ibarettir. Vakıf yönetimi olarak dava sürecini takip edeceğiz. Hukuk sistemimize güveniyoruz ve mahkemenin en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. Bir aile içerisinde yaşandığı iddia edilen ve mahkemeye intikal etmiş dava üzerinden bir kurumu karalamaya çalışmak ve İslami hassasiyetleri olan bütün insanları yaftalama niyetinde olmak en hafif tabirle kötü niyettir. Hiranur Vakfı olarak hiçbir kötü niyetin parçası olmayacağız ve Allah'ın izniyle faaliyetlerimize aynı inanç ve azimle devam edeceğiz.”

DEVLETLE ORTAK FAALİYET

Öte yandan Hiranur Vakfı’nın valiliklerden kaymakamlıklara ve belediye başkanlarına kadar birçok kurumla işbirliği içinde olduğu ortaya çıktı.

Vakfın Şanlıurfa Valiliği ile birlikte ortak eğitim çalışmaları yaptığı öğrenildi. Vakfın Facebook hesabından verilen bilgiye göre valilik ile birlikte Suriye’den öğrenci getiriliyor. İsmailağa Cemaati’ne bağlı olan vakfın Facebook hesabında şu bilgiler veriliyor: “Suriye olaylar nedeniyle yüz binlerce din kardeşlerimizin ölümüne ve bir o kadar da insanın evinden ve yurdundan olduğu büyük bir yara!… Bu konuda birçok sivil toplum kuruluşu hızla harekete geçerek Suriyeli kardeşlerimize kendi alanlarında ensarlık yapmaya çalıştılar. Bizler vakfımız aracılığı ile elhamdulillah asıl ihtiyaçlarının eğitim olduğunu düşünerek Urfa Valiliği ile ortak çalışma başlatarak 300 kadar Suriyeli çocuğu hocaları ile birlikte vakfımıza getirerek barınma ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamaktayız.”

Vakfın geçen yıl düzenlediği ve ‘icazet töreni’ adını verdiği etkinliğe ise hem devlet yetkilileri hem de AKP’liler katıldı. Törende hem Sancaktepe Kaymakamı hem de Sancaktepe Belediye Başkanı yer aldı. Vakıfın açıklamasında törene ilişkin şu bilgiler verildi: “Hiranur Vakfı'nda aldıkları eğitimle, İslâmî ilimlerde hocalık mertebesine ulaşan 63 kişiye icazetleri törenle verildi. Mekke Ulamesından Ömer Geylani, Yemen Ulemasından Habib Ömer bin Hafiz onur konuğu olarak katıldı. Dünya Kuran-ı Kerim okuma yarışması birincisi Iraklı Hafız Remzi Er'in okuduğu sûrelerle başlatılan törende Sancaktepe Kaymakamı Faruk Eraslan, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Vakıf Başkanı Abdulkadir İstekli, Vakıf Mütevelli Üyesi Muhammed Sıddık Gümüş, Nedim Urhan hocaefendi, İsmail Ağa İlim Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Hoca, Nurşin Medresesinden Şeyh Fethulah Ayte, Tillo Medreselerinden Ziyauddin Abbasi, Konya Ulemasından Salih Elince Hocaefendi ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.”

Vakfın devletle kurduğu ilişki bununla da sınırlı değil. Vakfa öğrenci getiren otobüsler de belediyeler tarafından karşılanıyor. Maraş’tan öğrenci getiren vakfın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Savaş mağduru yetim çocuklarımızın eğitimlerine başlamaları adına İstanbul’a gelişleri için desteklerini esirgemeyen Sancaktepe Belediye Başkanı Sn. İsmail Erdem’e bu örnek davranışı için sonsuz teşekkürler.”

Vakıf üyelerinin 2017 yılında İstanbul Sancaktepe’de bulunan bir imam hatip ortaokuluna giderek ders verdiği öğrenildi. Gerici vakfın üyeleri 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu’nda dönemin müdüründen aldıkları izinle öğrencilerle temasa geçti. Bu duruma veliler isyan etti.