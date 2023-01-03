Egeli kadın başkanlardan İstanbul Sözleşmesi tepkisi: Kabul etmiyoruz!
Danıştay’ın kararıyla Türkiye resmen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilirken İzmir’de Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Kabul etmiyoruz” diyerek karara tepki gösterdi.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini “hukuka uygun” buldu. Türkiye resmen sözleşmeden çekilirken Balçova Belediye başkanı Fatma Çalkaya ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’den tepki geldi.
SENGEL: KABUL ETMİYORUZ
CHP iktidarında sözleşmenin yeninde yürürlüğe konulacağına dikkat çeken Sengel, “Kadın erkek eşitliğini savunuyoruz. Bir kişi istedi diye ülkemizde ve dünyada kadınları şiddete karşı koruyan, eşitliği sağlamak için "söz" kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını kabul etmiyoruz. İktidarımızda #İstanbulSözleşmesi yaşayacak, yaşatacak!” ifadelerini kullandı.
ÇALKAYA: GERİ GELECEK!
Çalkaya ise geri adım atmayacaklarını söyleyerek, “Bizim mücadelemiz Kadınların güçlü olması mücadelesidir. Hiçbir kadın bu duruştan geri adım atmayacaktır. Danıştay tarafından bugün yürürlükten resmen kaldırılan #İstanbulSözleşmesi en kısa sürede daha güçlü uygulanmak üzere geri gelecektir. Kadınlar haklarından vazgeçmeyecek” diye konuştu.
Bizim mücadelemiz Kadınların güçlü olması mücadelesidir.— Fatma ÇALKAYA (@fcalkaya35) January 2, 2023
Hiçbir kadın bu duruştan geri adım atmayacaktır.
Danıştay tarafından bugün yürürlükten resmen kaldırılan #İstanbulSözleşmesi en kısa sürede daha güçlü uygulanmak üzere geri gelecektir.
Kadınlar haklarından vazgeçmeyecek. pic.twitter.com/nw1QgXUbc6
Kadın erkek eşitliğini savunuyoruz. Bir kişi istedi diye ülkemizde ve dünyada kadınları şiddete karşı koruyan, eşitliği sağlamak için "söz" kabul edilen İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasını kabul etmiyoruz. İktidarımızda #İstanbulSözleşmesi yaşayacak, yaşatacak!— Filiz Ceritoğlu Sengel (@filizceritoglu) January 2, 2023
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