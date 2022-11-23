Ege’nin iki yanı futbol ile birleşiyor
Yunanistan’ın Midilli Adası futbol takımlarından Pallesviakos ile Ayvalıkgücü Belediyespor 1926’dan sonra bir kez daha dostluk maçı yapacak.
Yunanistan’ın Kuzey Ege’deki toprağı Midilli Adası’nın futbol takımı Pallesviakos ile Ayvalıkgücü Belediyespor’un genç oyuncuları dostluk bağlarının güçlenmesi için karşı karşıya gelecek.
İlk kez 1926 yılında Ayvalık İdman Yurdu futbol takımı ile başladığı dostluk maçlarını yıllar içinde babalarının, günümüzde ise torunlarının sürdürdüğü Pallasviakos takımı Perşembe günü sabah saatlerinde Ayvalık’a gelerek bu geleneği sürdürecek.
Saat 13.00’de Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı’nda yapılacak olan dostluk maçına her iki takımın da taraftarlarının tribünde yerlerini alması bekleniyor.
Pallesviakos daha önce de Karşıyaka ile bir kaç kez dostluk maçı yapmıştı.
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