Ege’nin iş dünyasından asgari ücret açıklaması: İşten çıkarmalar olabilir!

23 Aralık 2022 Cuma, 11:50

2023 yılında uygulanacak asgari ücretin açıklanması sonrası İzmir iş dünyasından değerlendirmeler geldi. Yüksek enflasyon şartlarında çalışanların maaşlarının artırılmasını son derece yerinde olduğunu, gelir kayıplarının azaltılması gerektiğini belirten iş dünyası temsilcileri, asgari ücret üzerindeki vergi ve prim yükünün azaltılmasını istediler.

Enflasyonla mücadelenin çok önemli olduğuna dikkat çeken iş dünyası temsilcileri, enflasyonun düşürülmesi ile alım gücünün artırılabileceğini vurguladılar.

ÖZGENER’DEN ENFLASYON UYARISI

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, “Ülkemizde istihdamın önemli bir bölümünü, asgari ücretli çalışanlar oluşturuyor. Çalışanların alım gücünün korunması için enflasyonla mücadelenin sürdürülmesini kaçınılmaz olarak görüyoruz. Bununla birlikte, istihdam maliyetlerinin yanı sıra enerji ve hammaddede yaşanan artışlara bağlı olarak işletme sermayeleri küçülen, finansmana erişimde zorlanan işverenin üzerindeki yük her geçen gün daha da artıyor. Asgari ücret artışıyla birlikte, vergi dilimlerinin de enflasyona paralel olarak güncellenmesini ve mevcut asgari ücrete yönelik desteğin de artırılması için hızlı bir teşvik paketi açıklanmasını bekliyoruz” dedi.

KESTELLİ: FİYATLARA YANSIR

İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ise alım gücüne dikkat çekerek, “Ülkemizde çalışanların yarısı asgari ücret düzeyinde maaş alıyor. Bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 20’nin, hatta pek çoğunda yüzde 10’un bile altında. Öncelikle bunun değişmesi için çalışmalar yapmalıyız. Özellikle küçük işletmelerin sırtındaki yük artacağı için yeni zamların yapılması söz konusu. Tarımda da asgari ücret kaynaklı maliyet artışının fiyatlara yansıyacağını söyleyebiliriz. Bıçak sırtı bir durum söz konusu. Ekonomide nihai çözümün uzun vadeli reformlarda olduğu da artık yadsınamaz bir gerçek” diye konuştu.

ERTUĞRUL: DESTEK VERİLMEZ İSE İŞTEN ÇIKARMALAR OLABİLİR

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul da işten çıkarmalar olabileceğinin altını çizerek, “Asgari ücret öncelikle herkese hayırlı uğurlu olsun. Yüksek enflasyon şartlarında çalışanların hızla eriyen maaşlarının artırılması çok önemli. Bu şartlarda çalışanlar için 8500 TL’lik asgari ücret artışı da yeterli olmayabilir ama işverenin maliyeti sürekli katlanıyor. Bir asgari ücretlinin işverene maliyeti 12 bin TL’yi buldu. Biz iş dünyasında bu artışları hemen maliyetlerimize yansıtamıyoruz. Asgari ücretli dışındaki çalışanlarda bu artışları talep ediyor haklı olarak. Bu nedenle maliyetlerimiz inanılmaz artıyor. Burada çalışanlara en yüksek asgari ücret belirlensin ama vergi ve sigorta prim yükleri hafifletilsin. Bu maliyetlere katlanamayıp işçi çıkarmak zorunda kalacak işletmeler olacaktır. Asgari ücret artışının da ilk 2 ayda erimemesi için de enflasyonun mutlaka düşürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde ücret artışı-enflasyon sarmalının içinde sorunlarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

KÜÇÜKKURT: VERGİ İNDİRİMİ VE TEŞVİK POLİTİKALARI UYGULANMALI

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt da teşvik gerektiğinin altını çizdi ve “Enflasyonun TÜİK verilerine göre yüzde 85 seviyelerine çıktığı bir ortamda ücretli çalışanların kaybolan alım gücünün korunması gerekmektedir. Bu sebeple asgari ücrette yapılan yüzde 54’lük artışın makul olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan asgari ücret üzerindeki vergilere düzenleme yapılması da istihdamı korumak adına önemli bir adım olacaktır. Yüksek sayıda çalışana sahip işletmelerin bu maliyet artışından korunması, işçi çıkarmasının önüne geçmek için bu vergi düzenlemelerinin ve teşvik politikalarının da yapılması şart. Zira verilen bu zam işveren için çok, işçi için az.

Bu yapılan zammın geçen yıl olduğu gibi yılın 3 ayı içinde erimemesi için ekonomide enflasyon ile mücadelede çok daha etkili önlemler alınması gerekiyor. Enflasyonu tetikleyen unsurlar sadece asgari ücrete yapılan zam değildir, enflasyon ile mücadelenin yol, yordam, yöntemleri bellidir ve 2023 yılında asgari ücrette yeni zamlar görmek istemiyorsak, çalışanların alım gücü tekrardan erimesin istiyorsak derhal enflasyon ile mücadele eylem planı açıklanmalı, enflasyon ile mücadele edeceksek işçisi, işvereni, çalışanı ve devleti ile fedakarlıklara hazır olmalıyız. Bu sebeple yeni asgari ücretin hayırlı olmasını diliyor, yeni zamlarla bu ücretin de erimemesi için gerekli önlemlerin ekonomi yönetimi tarafından alınmasını bekliyoruz” dedi.

ZORLU: ZAM GEÇİCİ BİR RAHATLAMA SAĞLAYACAKTIR

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ise “Yüksek enflasyon yaşanan bir dönemde asgari ücrete yapılan yaklaşık yüzde 55’lik zam geçici bir rahatlama sağlayacaktır. Ancak olması gereken, enflasyonla etkin ve kararlı bir şekilde mücadele edilerek çalışanların alım gücünün yükseltilmesidir. Ayrıca, milli gelirin adil dağılımını teminen vergi dilimlerinin güncellenmesi, alım gücünün de yükseltilmesi bakımından önemli görülmektedir. Zaten yüksek enflasyon, döviz kuru, artan enerji maliyetleri ile finansmana erişimde ciddi sorunlar yaşayan sanayici ve iş insanlarımızın üzerindeki yük artarak devam etmektedir. Bu kapsamda, finansmana erişimi kolaylaştıracak, asgari ücrete yönelik desteğin artırılmasını sağlayacak bir paketin acilen hayata geçirilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.