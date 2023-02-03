Ege’yi maden ve JES’lere açtılar

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 07:15

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 07:15

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayınladığı elektronik çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) sisteminde yer alan verilere göre, 2022 yılında Ege Bölgesi’nin üç büyük kentinde 316 ayrı projeye vize verildi. Bakanlık, İzmir sınırlarında yer alan başvurulardan 126, Muğla’da 128, Aydın’da ise 62 projeye “ÇED gerekli değildir” raporu verdi. Çevresel etki değerlendirme süreci başvurularına bakıldığında bölge genelinde ağırlıklı olarak enerji santralları ve maden projeleri gibi yatırımların başı çektiği görüldü. Muğla ve Aydın’da jeotermal enerji santralları, turizm tesisleri ve tarımsal üretim tesisleri için yapılan başvurular ilk sıralarda yer alırken, İzmir genelinde ise sanayi tesisleri, inşaat projeleri ve konut yatırımları ile maden tesislerine “ÇED gerekli değildir” raporu verildi.

İLK SIRADA ALİAĞA

İzmir’deki proje başvuru dosyalarında artış dikkat çekerken, bir önceki yıl 108 projeye ÇED muafiyeti verilirken, bu rakam 2022 yılında 126’ya yükseldi. Onay sayılarına bakıldığında kentte ağır sanayi tesislerinin büyük bölümüne ev sahipliği yapan Aliağa 18 sayısıyla zirvede yer alırken maden ocaklarının yoğunlaştığı tarım merkezi Bergama’da 11 izin, Kemalpaşa’da 18 ayrı onay verildiği gözlendi. Bu üç ilçeyi sanayi tesislerine verilen 11 ÇED vizesi ile Çiğli ilçesi, 9’ar onayla konut ve sanayi yatırımlarının kalbi olan Torbalı ile maden ocaklarının yoğunlaştığı Menderes, sanayi yatırımlarının bulunduğu Menemen 8 onay ile takip etti.

İKİ KATI ARTTI

Muğla’da ÇED vizesi verilen tesis sayısının 98’den 128’e çıktığı 2022 yılında bakanlık, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas, Köyceğiz gibi ilçelerde yeni turistik tesislere, Milas, Yatağan, Menteşe ilçelerinde ise çoğunlukla maden ocaklarına onay verdi. Listenin devamında ise tarımsal üretim tesisleri ve gıda işletmeleriyle Datça yer aldı. Bir önceki yıl 51 “ÇED gerekli değildir” kararı verilen Aydın’da izin sayısı 62’ye yükselirken turistik tesis onayları ile gündeme gelen Didim ve Kuşadası ilçeleri, tarımsal ve gıda üretim tesislerinin yoğunlukta bulunduğu Çine, Nazilli ve Germencik enerji yatırımları ve maden tesisleriyle sıralamada başı çekti.