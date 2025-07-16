Eğil Devlet Hastanesi’nde sağlıkçılara psikolojik işkence iddiası: Çalışanlar intiharın eşiğinde

Diyarbakır Eğil İlçesi Devlet Hastanesi’nde yaşandığı iddia edilen olaylar, sağlık çalışanlarının nasıl bir psikolojik baskı ve mobbing (yıldırma) ortamında görev yaptığını gözler önüne serdi. Çalışanların sessiz çığlığı gün geçtikçe büyürken, intiharın eşiğine gelmelerini belirtmeleri ise olayın ciddiyetini ortaya koydu.

ÇOCU ĞUYLA N ÖBET TUTTU

İddiaya göre ağır hasta çocuğu nedeniyle nöbet değişikliği isteyen bir hemşirenin talebi reddedildi. Kadın sağlık çalışanı bu kez rapor almak istedi ancak bu talebi de reddedildi. Hemşire, çocuğunu da yanına alarak nöbetini tutmak zorunda kaldı. Bu durum hem hasta güvenliğini hem de personelin psikolojik sağlığını tehlikeye attı.

KAMERA SİSTEMİYLE DENETİM

Personelin iddiasına göre hastanede bulunan kameralar yalnızca görüntü değil, ses kaydı da alıyor. Bu sistemin; ilgili müdürün cep telefonuna bağlı olarak kurum dışından dahi izlenebildiği, çalışanların özel konuşmalarının dinlendiği ve bu kayıtların yöneticilerce tehdit unsuru olarak kullanıldığı öne sürüldü.

YILLIK İZNE SENDİKA AYARI

Sağlık emekçilerinin bir diğer şikayetleri ise yıllık izin konusunda oldu. Emekçiler; hastanede bir sendikaya yakın olan personele 1-2 hafta izin verildiğini, bağımsız olan ya da yöneticilerle ters düşen sağlıkçılara yalnızca iki gün izin verildiğini, bazı taleplerin ise sistem üzerinden keyfi olarak reddedildiğini ifade etti.

KEYFİYET VE BASKI

Yine hastane personelinin ifadelerine göre Eğil Devlet Hastanesi’nde tek bir müdür aktif ve bu kişi hastanenin her alanında mutlak kontrol kurmuş durumda... Özellikle hastanede görev yapan müdür ve acil sorumlusunun hiçbir yasa, yönetmelik ya da etik kurala uymadığı; kendi anlayışları doğrultusunda tüm çalışanları baskı altına aldığı öne sürülüyor.

İNTİHARIN EŞİĞİNDE ÇALI ŞIYORLAR

Yaşanan mobbing ve hukuksuz uygulamalar nedeniyle bazı çalışanların intiharın eşiğine gelmiş durumda olduğu belirtiliyor. Kimi personel sosyal medyada adının geçmesinden bile korktuğunu, “Bir şey söylersek daha beter yapıyorlar” diyerek baskıya boyun eğmek zorunda bırakıldığını söylüyor.