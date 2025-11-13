Eğitim-Bir-Sen’li başkanın oğlu liseye ‘deprem kontenjanı’ndan sınavsız girdi: Haksız nakile ‘doğal afet’ kılıfı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, eğitimdeki güven duygusunu zedeleyen ciddi bir usulsüzlük iddiası gündeme geldi. Muradiye Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü ve aynı zamanda iktidara yakınlığı ile bilinen Eğitim-Bir-Sen’in Yunusemre İlçe Başkanı olan S.B. oğlunu merkezi sınavla yerleştirilen Fatih Anadolu Lisesi’ne yeterli puanı alamamasına rağmen Nakil ve Yerleştirme Komisyonu kararıyla “Doğal Afet Sebebiyle Yerleştirme” maddesini kullanarak yerleştirdiği ortaya çıktı. İlgili maddenin sadece deprem, sel, yangın gibi olağanüstü durumlarda mağdur olan öğrenciler için düzenlenmesine karşın bu işlem gerçekleşti.

‘KİŞİSEL ÇIKAR İÇİN KULLANILACAK BİR AYRICALIK DEĞİL’

Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) ilişkin kamuoyunda tartışılan şaibe iddiaları varken, yerleştirme süreçlerinde dahi bu tür usulsüz yöntemlerin kullanılması eğitim sistemine olan güveni bir kez daha sarstı. Eğitim İş Manisa Şubesi söz konusu usulsüz geçişe ilişkin, il milli eğitim müdürlüğünden şikayette ve soruşturma talebinde bulundu. Konuya ilişkin şube yönetiminden yapılan açıklamada, "Merkezi sınav şaibeli, yerleştirmeler şaibeli; öğrencilerin geleceği ise idari keyfiyetlere terk edilemez. Doğal Afet Yerleştirme hakkı, kişisel çıkar için kullanılacak bir ayrıcalık değildir; mağdur öğrenciler için tanınmış insani bir haktır. Bu hakkın bu şekilde kötüye kullanılması, eğitim adaletine ve kamu vicdanına ağır bir darbedir" ifadelerini kullanıldı.

‘SON DÖRT YIL İNCELENSİN’

Olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldığını duyuran Eğitim-İş Sendikası olayın yalnızca bireysel bir usulsüzlük olmadığına dikkat çekerek, 'Nakil ve Yerleştirme Komisyonu kararlarında da sistematik sorunlar olduğu' tespitinde bulundu.

Sürecin takipçisi olacağını belirten sendika; son dört yılın Ortaöğretim Yerleştirme ve Nakil Komisyonu kararlarının yeniden incelenmesini, sorumlular hakkında gerekli idari ve hukuki işlemlerin ivedilikle yapılmasını, halen görevde bulunan Nakil ve Yerleştirme Komisyonu üyelerinin ve adı geçen okul müdürünün, soruşturmanın selameti açısından derhal açığa alınmasını ve sürecin kamuoyu ile şeffaf biçimde paylaşılmasını istedi.