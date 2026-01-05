Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Özat'tan açıklanan maaş artışına tepki: ‘Zam olarak nitelendirmek, çalışanlarımızın aklıyla alay etmektir'

Eğitim ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) Genel Başkanı Oğuz Özat, TÜİK'in açıkladığı enflasyona ve maaş artışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yüzde 18,61 oranındaki memur maaş zammının, kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik tabloyu düzeltmekten uzak olduğunu belirten Özat, "Sözde maaş artışı, kamu çalışanlarının hayat pahalılığı karşısındaki kayıplarını telafi edememiştir. Akaryakıt fiyatları yüzde 20’yi, gıda harcamaları yüzde 30’u, konut kiraları yüzde 35’i, ulaşım ve servis giderleri yüzde 30’u aşmışken, bu artışı ‘zam’ olarak nitelendirmek, çalışanlarımızın aklıyla alay etmektir. Bugün kamu çalışanı maaşıyla ya kirayı ya da mutfağı karşılayabilmektedir. Barınma temel bir hak olmaktan çıkmış, gıda ise lüks hâline gelmiştir” dedi.

"EMEKÇİYİ YOKSULLUĞA MAHKÛM EDEN TERCİHİN SONUCU"

Açıklanan maaş artışının; yıllardır biriken kayıpların üzerini örten, geçim krizini öteleyen ve kamu emekçisini yoksulluğa mahkûm eden bir tercihin sonucu olduğuna dikkat çeken Özat, "Bu bedeli ödeyenler ise yine çalışanlar ve emeklilerdir. Kamu çalışanları artık rakamlarla değil, hayatın gerçekleriyle konuşulmak istiyor. Gerçek enflasyonun tanınmasını, refah payının kalıcı hâle getirilmesini, kira ve büyükşehir farklarının dikkate alınmasını, vergi yükünün maaşlar üzerinden kaldırılmasını talep etmektedir” ifadelerini kullandı.

"YETKİLİ SENDİKA, YOKSULLAŞMANIN DOĞRUDAN ORTAĞI"

Yetkili sendikanın tutumuna da eleştiren Özat “Masada etkisiz kalan ve sahada gerçek kayıpları örtmeye çalışan yetkili sendika, kamu çalışanının yaşadığı yoksullaşmanın doğrudan ortağı hâline gelmiştir. Yetkiyi taşıyıp sorumluluktan kaçan bu anlayış, bugün çalışanlarımızın hak kaybını derinleştirmektedir” dedi. Özat, açıklamasını, “Bu talepler karşılanmadığı sürece açıklanan her yeni oran, kamu çalışanının alım gücünün değil, yoksulluğunun tescili olacaktır. Eğitim Gücü Sen olarak, kamu emekçisinin hakkını savunmayı ve gerçekleri kamuoyuyla paylaşmayı kararlılıkla sürdüreceğiz” sözleriyle tamamladı.