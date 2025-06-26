Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona’nın yargılandığı davada ilk duruşma 'fiziki yetersizlik' gerekçesiyle görülemedi: 'Bursu Nutku yargılanamadı'

19 Mart'ta İBB operasyonlarını protesto etmek için Bursa Nutku'ndan alıntı paylaştığı için aynı gün gözaltına alınan Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona’nın “Suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla yargılandığı davada ilk duruşma görülemedi. Bursa 49. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmanın görülememesine “Mahkeme salonunun fiziki yetersizliği” gerekçe gösterilirken yeni bir duruşma tarihi verilmedi.

Paylaşımı sonrası görevden uzaklaştırılan ve 51 gün sonra yeniden göreve dönebilen Rona, görülemeyen duruşmaya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu.

Yapılamayan duruşma öncesi adliye içerisinde ilk kez bariyerlerle çevik kuvvet ekiplerinin önlem aldığını belirten Rona, “Öyle anlaşılıyor ki Bursa Nutku'nu yargılamak isteyenler de bu yargılamanın kolay olmayacağının farkında olarak olası tepkileri görmüş ve önlem almışlar” dedi.

"AÇIK DÜŞMANLIĞIN GÖSTERGESİ"

“Atatürk’e ve cumhuriyete dair bütün varlığımıza saldıran bir anlayışın Atatürk 'ün Türk Gençliğine verdiği Cumhuriyeti kararlılıkla koruma görev emrinden, Bursa Nutku'ndan bu derece korkması, Bursa Nutku 'nu dolaylı da olsa yargılamaya çalışması Atatürk düşmanlığının açık göstergesidir” diyen Rona, “’Bursa Nutku yargılanamaz’ demiştik, yargılayamadılar. Biz de bu gerçeğin bilincinde olarak kararlılığımızı sürdüreceğiz” ifadeleri kullandı.

"BİR DİRENİŞ ÇARISI"

Öte yandan konuya ilişkin Eğitim İş Genel Merkezi de Bursa Adliyesi önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada asıl yargılanmak istenilenin Atatürk olduğuna dikkat çekilirken bu durumun ilk olmadığı, Bursa Nutku’nun, 1954'te Ankara Üniversitesi'nde bir duvara yazıldığında,1957'de Dünya, 1958'de ise Ulus gazeteleri tarafından manşetten yayınlandığında ve 1966'da Ege Üniversitesi'nde bir fikir kulübü tarafından rota olarak açıklandığında da gericilerin hedefi haline geldiği, sansüre uğradığı anımsatıldı. Bursa Nutku’nun bir metinden ibaret olmadığı, bir direniş çağrısı, bir Cumhuriyet yemini, bir halk iradesi olduğuna dikkat çekilen açıklamada karanlık odakların bir kez daha sahnede olduğunun altı çizildi.

"ÖZKAN RONA YALNIZ DEĞİLDİR"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Ulusal bayramlarda aniden hasta olan, Cumhuriyet'in kurucuları için ‘iki ayyaş’ deme cüreti gösteren, halkını ve ülkesini satan padişah için yeniden bir tarih yazmaya çalışan, yani Cumhuriyet alerjisi ezelden gelen ve giderek artan bu zihniyeti biliyoruz. Yargılamanın gerici zihniyetin hukuku araçsallaştırarak Özkan Rona üzerinden ilerici kamuoyuna gözdağı verme girişimi olduğunun da farkındayız. Ancak unutmasınlar: Ne Cumhuriyet geri adım atar ne de onun emanetçileri susar! Eğitim-İş olarak buradan açıkça ifade ediyoruz: Bursa Nutku yargılanamaz! Atatürk'ün sözleri mahkeme salonlarına sığdırılamaz. Özkan Rona yalnız değildir; onun yanında tüm yurtsever kamuoyu vardır. Direncimizi, kararlılığımızı anlatmanın en iyi yolu yine Bursa Nutku’nda gizlidir.” Açıklama, Eğitim İş yöneticileri ve üyelerinin Bursa Nutku’nu okumasıyla tamamlandı.