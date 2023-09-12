Eğitim-İş davası 23 Ocak'a ertelendi: 'Meslek itibarına saldırı'

Yayınlanma: 12.09.2023 - 12:34

Güncelleme: 12.09.2023 - 12:34

Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy’un “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni alenen aşağılama” suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması bugün İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim İş) Genel Başkanı Kadem Özbay ve MYK üyeleri, Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş) Başkanı Mehmet Yeşildağ, İlerici Kadınlar Derneği Genel Sekreteri Nuray Yenil ve Eğitim-İş şube başkanlarının hazır bulunduğu davada Yeliz Toy mahkeme huzurunda savunma yaptı.

"YİNE AYNI AÇIKLAMAYI YAPARDIM"

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 16 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, öğretmenlerin meslek onurunu ayaklar altına alan ve toplumun gözünde değersizleştiren yazıya karşı genel merkez tarafından, basın-yayın kuruluşları ile paylaşmamız için Türkiye’nin 81 ilindeki şube ve temsilciliklerimize açıklama metninin gönderildiğini belirten Toy, “Öğretmenin toplumu da aydınlatan bir çabası olması gerektiği, Başöğretmenimiz Atatürk’ten bizlere verilmiş bir görevdir. Genel merkezimizden böyle bir metin gelmese de eleştiri hakkı sınırlarında kalan bu açıklamayı bizzat yapmaktan geri durmazdım” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni aşağılama olarak görülen ifadelerin bugüne dek hem çeşitli siyasi çevrelerce hem de basın yayın kuruluşları ile köşe yazılarında sayısız kez gündeme gelmiş bilgiye ve belgeye dayanan durumların ifadesi olduğuna değinen Toy, Toplumun geniş kesimlerince dile getirilen bu gerçeklerin sendikamız tarafından ifade edilmesinin suç sayılması bir adaletsizlik yaratacaktır” sözleriyle atılı suçlamayı kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Toy’un ve avukatlarının savunmasının ardından mahkeme, yazılı savunmalarının sunulması ve mütalaanın hazırlanması için davayı 23 Ocak 2024’e erteledi.

"ASIL SANIK OLMASI GEREKENLER"

Duruşma sonrası Cumhuriyet’e konuşan Toy, “Ben buradayım, savunma da yaşananlar da ortada. Buna rağmen davanın ertelenmesi düşündürücü” dedi. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ülkenin KHK devletine döndüğünü, artık KHK’ye bile gerek duyulmadan yönetimin ‘genelge devleti’ne evrildiğini söyleyen Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Genel Merkezin yaptığı açıklama üzerinden bir şube başkanımızı hedef alarak yeni bir örnek yaratmaya çalışıyorlar” dedi.

Yapılanların öğretmenlerin meslek itibarına saldırı olduğunun altını çizen Özbay, “Asıl sanık olması gerekenler, katardan hediye alınan uçağın açıklamasını yapamayanlar, 3-5 maaşlı bürokrat sistemini yaratanlardır” ifadelerini kullandı.

Özbay yargının keyfi uygulamalar için adeta sopa haline getirildiğini belirterek sözlerini “bağımsız yargının gereğini yapacağını düşünmek istiyorum” diyerek tamamladı.