Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay: ‘Göz göre göre gelen facia’

Yayınlanma: 07.08.2024 - 15:36

Güncelleme: 07.08.2024 - 15:36

Eğitim-İş Sendikası, İzmir’in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ı olayın gerçekleştiği sokakta karanfil bırakarak andı. Anmanın ardından Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay konuşma yaptı. Özbay, konuşmasında “İzmir’de 12 Temmuz’da güpegündüz sokak ortasında 2 gencecik insanın trajik ölümü, kamu hizmetinin gözünü kâr hırsı bürümüş şirketlere devredilmesinin acı sonucudur. Bu ülkenin en büyük şehirlerinden birinde, iki insan, bir kamu hizmeti olup uğruna vergiler ödediğimiz elektrik dağıtım işi özel şirketlere rant kapısı yapıldığı ve yeterince denetlenmediği için yaşamını yitirmiştir” dedi.

'GÖZ GÖRE GÖRE GELEN FACİA'

Olayında yaşanmasından önce yapılan ihmalleri sıralayan Özbay, 9 Ocak’ta olayın gerçekleştiği konumda yerden dumanların çıktığının görülmesine, yetkililerin konuma gelerek inceleme yapmış olmasına karşın olayın yaşanmasına dikkat çekti. Bu kapsamda Özbay, “Adeta göz göre göre gelen bu faciada, belediye ve elektrik şirketini kastederek ‘her iki kurum da kusurlu’ diyen bilirkişi raporuna ve görüntülere rağmen, yargılama ‘olası kast’tan değil ‘bilinçli taksir’ suçlamasıyla sürdürüldüğü için şüphelilerin büyük bir çoğunluğu serbest bırakılmıştır. Oysa bu zincirleme ihmale yol açanların en ağır şekilde cezalandırılmaları, benzer trajedilerin yaşanması konusunda önleyici olacaktır” ifadelerini kullandı.