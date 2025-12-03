Eğitim İş Genel Başkanı Özbay: 'Market zincirleri MEB'den daha fazla öğretmen istihdam eder hale geldi'

Eğitim İş Adıyaman Şubesi tarafından Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında geleneksel Harfane gecesi gerçekleştirildi. Etkinliğe Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, sendika yöneticileri, Atatürkçü Düşünce Derneği Adıyaman Şube Başkanı Kenan Özcan, Genel Sağlık-İş Adıyaman İl Başkanı Hasan Aytemir ve çok sayıda eğitimci katıldı.

Eğitim İş Genel Başkanı Özbay, etkinlikte yaptığı konuşmada, depremin üzerinden yaklaşık üç yıl geçmesine rağmen her yerde toza, asbeste şahitlik ettiklerini belirterek, "İnsanların taş yığınları arasında, toz toprak içinde yaşamlarını sürdürdüğünü görüyoruz. Dinlediğimiz bilgilerde, depremden etkilenen insanların ciddi psikolojik sorunlar yaşadığını, çocukların da bu travmadan etkilendiğini öğrendik. Ancak deprem sonrası hiçbir psikolojik destek sistemi kurulmadığını, herkesin adeta kaderine terk edildiği bir düzenle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz” dedi.

"EĞİTİM ÖĞRETMENİN FEDAKÂRLIĞINA, ÖĞRENCİNİN ÇABASINA VE VELİNİN CÜZDANINA BIRAKILDI"

Depremden önce alınmayan tedbirler, deprem sonrası yapılmayan düzenlemeler ve üç yıl geçmesine rağmen hâlâ çözülemeyen sorunlar bulunduğunu söyleyen Özbay, "Adıyaman’da bir şantiye ortamında çocukların eğitimini sürdürmeye çalışması ve öğretmenlerin büyük fedakârlıklarla süreci yürütmesi bizi üzdü. Maalesef ülkemizde eğitim, öğretmenin fedakârlığına, öğrencinin çabasına ve velinin cüzdanına bağlı hâle gelmiş durumda. Devletin kamusal sorumluluğunu yerine getirmediğini, özellikle Adıyaman’da eğitimdeki eşitsizliklerin daha görünür hâle geldiğini görüyoruz” diye konuştu.

Sendikasının Adıyaman’da 600'e yakın, Türkiye genelinde de 150 bin üyesi bulunduğunu anlatan Özbay, "Biz, tüm eğitim çalışanlarının sorunlarını kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Ama şunu da açıkça söylüyoruz: Karma eğitimle derdi olan, kız çocuklarımızın eğitim hakkıyla sorunu olan, laiklikle problemi olan, Cumhuriyet ve Atatürk’le derdi olanlarla aynı çatı altında olmayız" dedi.

"ÖĞRETMEN AÇIĞI DERİN; ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MEVSİMLİK İŞÇİLİĞE DÖNÜŞTÜ"

Özbay, birçok ilde öğretmen açığının kritik boyutlara ulaştığını belirterek şunları söyledi:

“Mardin’de bir ilçede bir tane bile İngilizce öğretmeni olmadığını öğrendik. Adıyaman’da da benzer tabloyla karşılaşıyoruz. Bazı branşlar yok denecek kadar az. Öğretmen ihtiyacının ücretli öğretmenlerle karşılanmaya çalışıldığını görüyoruz. Devletin kadrolu ve güvenceli istihdam yerine ücretli öğretmenliği kalıcı bir istihdam politikası hâline getirdiğini, öğretmen emeğinin adeta sömürüldüğünü görüyoruz.”

"HER DÖRT ÖĞRETMENDEN BİRİ EK İŞ YAPMAK ZORUNDA"

Özbay, her dört öğretmenden birinin ek iş yapmak zorunda olduğunu bildirerek, "On öğretmenden biri kendi mesleğinin dışında başka bir işte çalışıyor. Öğretmenlerin yüzde 93’ü tasarruf yapamadığını, yarısı tatil yapamadığını, büyük kısmı gelirinin giderini karşılamadığını söylüyor. Atamayı bekleyen yaklaşık 1 milyon öğretmen var. Bu sayı AKP ilk iktidara geldiğinde 60 binlerdeydi. Bugün market zincirleri bile Milli Eğitim Bakanlığı'ndan daha fazla öğretmen istihdam eder hâle geldi” dedi.

Öğretmeni değersizleştiren bir anlayışın topluma büyük kötülük yaptığını vurgulayarak, "Eğitime yapılan yatırım yetersiz. İkili eğitim, yapılamayan yollar, taşımalı eğitim, ücretli öğretmen garabeti... Bunların hepsi burada, Adıyaman’da çok net görülüyor. Eğitim bir toplumun geleceğidir. Geleceğe sahip çıkmak için eğitime, öğretmene ve nitelikli, eşit eğitim hakkına sahip çıkmak zorundayız” diye konuştu.

"ÖĞRETMENLİK BİR MESLEK DEĞİL, YAŞAM BİÇİMİDİR"

Eğitim İş Adıyaman Şube Başkanı Nesime Taştı da konuşmasında şunları söyledi:

“Öğretmenlik sadece bir meslek değil, yaşam biçimidir. Emek ister, sabır ve vicdan ister. Her şeye rağmen çocuklarımızın gözlerinde umut olmayı sürdüren tüm meslektaşlarımın önünde saygıyla eğiliyorum. Bizler Eğitim İş’in çatısı altında laik, bilimsel, kamusal, çağdaş eğitimi savunan, emekten yana duran bir aile olarak her zaman birbirimizin yanında durduk. Bugün de aynı dayanışma ruhu ile bir aradayız. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır'. Bizler bu sözün sorumluluğunu taşıyor, bu ülkenin çocuklarına en iyi geleceği sunmak için mücadele etmeye devam ediyoruz. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.”