Çorum'da 11 çocuğa cinsel istismar iddiasıyla bir öğretmen tutuklandı

Çorum'un Kargı ilçesindeki bir ortaokulda 11 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla bir öğretmen cezaevine gönderildi.

AA
Yayınlanma: 09.06.2023 - 13:47
Çorum'da 11 çocuğa cinsel istismar iddiasıyla bir öğretmen tutuklandı
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Çorum'un Kargı ilçesine bağlı bir ortaokulda öğrenim gören 11 kız öğrencinin aileleri, okulda öğretmen olarak görev yapan M.E.G. (30) hakkında çocuklarına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu.

İhbar üzerine soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, psikolojik danışman eşliğinde çocukların ifadelerini aldı.

Çocukların emniyetteki ifadeleri üzerine M.E.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklandı.

 


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