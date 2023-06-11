MEB'den 'öğretmen açığı' itirafı
İktidarın gündemi okullara imam atamak olsa da eğitimde sorunlar çığ gibi. Bunların başında öğretmen açığı geliyor. MEB raporuna göre ikili eğitim de aksaklıklar arasında yer alıyor.
Ücretli öğretmenlik ve öğretmen açığı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) raporlarına girdi. Raporda, “ücretli öğretmenlerin ücretlerinin iyileştirilmesi ve sayılarının azaltılması” için çalışmaların sürdürülmesi önerilirdi.
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, ücretli öğretmenliği “mevsimlik işçilik” olarak nitelendirdi. Özbay, “Devlet, herhangi bir işletmede asgari üretin altında çalıştırılan bir işçi tespit etse orayı kapatır. Ama kendisi, öğretmenler üzerinden bir emek sömürüsü yapıyor. Bugün okullarda asgari ücretin altında çalıştıran, kadrolu öğretmeni açlık ücretine mahkûm eden, eğitimin içini tamamen boşaltanların yönettiği bir ülke haline geldik” diye konuştu.
(Kadem Özbay)
Seçmeli derslerin “öğretmen odaklı” yapılmasına da değinen Özbay, “Eğitim, çocukların bilgi ve yetenekleri konusunda gelişimlerini sağlamaktır. Bu durum tamamen göz ardı ediliyor” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Türkiye Okul Sporları Federasyonu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla kapatıldı. Özbay, şunları kaydetti: “Eğitimde ruhsal, bedensel, insani ve sosyal gelişmeyi lüks olarak görüyorlar. Eğitimi, kendi tarif ettikleri nesli empoze etmek doğrultusunda veriyorlar.”
En Çok Okunan Haberler
-
- Saray'dan 'asgari ücret' açıklaması
- 'Erdoğan ve Mehmet Şimşek arasındaki ilk sorun'
- Suat Kılıç AKP'den istifa etti
- AKP'den istifa eden Kılıç'ın yeni partisi belli oldu
- Goldman Sachs’tan yeni ekonomi yönetimi yorumu
- Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yangın!
- Merkez'in yeni başkanı resmen Twitter'da!
- Zeydan Karalar'dan 'kürsüde tokat' açıklaması
- 'Kavcıoğlu' kulisi: 'Şimşek'in haberi yoktu'
- İngiltere'den Ukrayna'ya insani yardım