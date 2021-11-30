Eğitim İş, sarayda görüşülecek Eğitim Şûrası'na gitmeyecek

30 Kasım 2021 Salı, 04:00

Sendikanın Gaziantep’te gerçekleştirdiği bölge toplantısında konuşan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Cumhuriyet değerlerine, demokrasiye, laik demokratik eğitime, aydınlanmaya sahip çıkmak için mücadele verdiklerini belirtti.

Milli Eğitim Şûrası’na kesinlikle katılmayacaklarını ilan eden Özbay, “Orası Atatürk Orman Çiftliği’ydi işgal ettiler ve oraya bir kaçak saray yaptılar. Biz işgal edilen, üstelik birde kaçak olarak inşa edilen o saraya gitmeyeceğiz. Ve şunu da biliyoruz, AKP döneminde Şûralar da hep gizli gündemler olur. Onun için biz AKP’nin bu oyunlarına asla gelmeyiz gelmeyeceğiz” dedi. Özbay, sendika olarak her geçen gün güçlendiklerini belirterek, iktidarın hukuksuzluklarına ‘dur’ demeye devam edeceklerini, bunun içinde 4 Aralık’ta Ankara’da miting düzenleyeceklerini kaydetti.