Eğitim İş, sarayda görüşülecek Eğitim Şûrası'na gitmeyecek

“Eğitim emekçileri sürekli yoksullaşılıyor, insanlar huzursuz” diyen Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Kaçak sarayda yapılacak Eğitim Şûrası’na katılmayacağız” dedi.

Bekir Şahin
30 Kasım 2021 Salı, 04:00
Eğitim İş, sarayda görüşülecek Eğitim Şûrası'na gitmeyecek
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Sendikanın Gaziantep’te gerçekleştirdiği bölge toplantısında konuşan Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Cumhuriyet değerlerine, demokrasiye, laik demokratik eğitime, aydınlanmaya sahip çıkmak için mücadele verdiklerini belirtti.

Milli Eğitim Şûrası’na kesinlikle katılmayacaklarını ilan eden Özbay, “Orası Atatürk Orman Çiftliği’ydi işgal ettiler ve oraya bir kaçak saray yaptılar. Biz işgal edilen, üstelik birde kaçak olarak inşa edilen o saraya gitmeyeceğiz. Ve şunu da biliyoruz, AKP döneminde Şûralar da hep gizli gündemler olur. Onun için biz AKP’nin bu oyunlarına asla gelmeyiz gelmeyeceğiz” dedi. Özbay, sendika olarak her geçen gün güçlendiklerini belirterek, iktidarın hukuksuzluklarına ‘dur’ demeye devam edeceklerini, bunun içinde 4 Aralık’ta Ankara’da miting düzenleyeceklerini kaydetti. 


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