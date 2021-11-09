MEB’in taslak ders kitapları kriterlerindeki güncellemesine Eğitim-İş tepki gösterdi

09 Kasım 2021 Salı, 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ekim ayında Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği’ni yenilemişti. MEB Talim ve Terbiye Kurulu, yeni yönetmelik doğrultusunda taslak ders kitabı ve eğitim araçları ile bunlara ait elektronik içeriklerin incelenmesinde değerlendirmeye esas olacak kriterler ve açıklamaları güncelledi.

Yeni yönetmelikte olmayan temel insan hakları ile reklam vurguları, “Temel insan hak ve özgürlüklerini destekleyen ve her türlü ayrımcılığı reddeden bir yaklaşım sunar” ile “İçerik herhangi bir reklam unsuru içermemelidir” ibareleri ile kurul tarafından kriterler arasına eklendi.

‘TOPLUMSAL TEMSİLİYET’

Verilen örneklerde ve kullanılan karakterlerde kadın ve erkek dağılımı açısından denge gözetilmesi gerektiğine işaret edilen kriterlerde, “Kadın erkek temsilinde isnat, önyargı, kalıp yargı gibi ifadelerin bulunmaması gerektiği” kaydedildi.

“İçerikteki unsurlarda milli ve manevi değerler, toplumsal hassasiyetler göz önünde bulundurulmalı; toplumun giyim ve hayat tarzı gerçekliğe uygun olarak yansıtılmalıdır” ve “İçerik oluşturulurken toplumun tüm katmanlarına hitap edilerek toplumsal temsiliyet dikkate alınmalıdır” kriterleri ise kriterler arasında en dikkat çekenler oldu.

‘ARTIK OLAĞAN OLACAK’



Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Zaten AKP tarafından gericileştirilen eğitim sisteminin, ‘kindar ve dindar nesil’ yetiştirme hedefi doğrultusunda daha mezhepçi, ayrımcı hale getirileceğini düşündürüyor. Ders kitaplarında zaten var olan toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili sorunlar daha da ağırlaşacak, kitaplarda cinsiyetçi, ırk ve dini temelli mesajlara ve temsillere açık ve örtük bir şekilde daha fazla yer verilecektir” dedi.

MEB ile adları yolsuzluk iddialarıyla anılan bazı vakıf ve derneklerin imzaladığı protokollere dikkat çeken Özbay, “İfadelerden de anlaşılacağı üzere ders kitaplarının içeriklerine tarikatların, cemaatlerin kanaatleri sokulmak isteniyor. ‘Toplumun tüm katmanları’ ifadesiyle MEB’in protokol imzalayarak eğitime dahil ettiği tarikatların, milli eğitim eliyle desteklenmesi, bunun artık olağan hale gelmesi amaçlanıyor” ifadelerini kullandı.