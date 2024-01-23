Eğitim İş Şube Başkanı Yeliz Toy beraat etti: 'Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz'

Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:39

Güncelleme: 23.01.2024 - 15:39

Yaklaşık üç yıl önce Eğitim İş’in "Katar’dan Uçak 'Hediye' Alan İktidarın Bakanlığı Öğretmenlere Hediye Konusunda Ahlak Satamaz!" başlıklı basın açıklamasını okuduğu için hakkında TCK 301’den “hükümeti alenen aşağılama” suçundan dava açılan Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy’un karar duruşması bugün görüldü.

Çağlayan Adliyesi’nde 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Eğitim İş MYK üyeleri ve şube başkanlarının yanı sıra İlerici Kadınlar Derneği ve Laiklik Meclisi yöneticileri de hazır bulundu.

Savcının cezalandırılması yönünde mütalaa verdiği Toy, mahkemedeki savunmasında suçlamaları reddederken mesleğinin onurunu savunduğunu belirtti. Yaklaşık yarım saat süren duruşmaya verilen kısa bir aranın ardından karar açıklandı. Mahkeme, Toy’un açıklamalarının eleştiri kapsamında olduğunu belirterek beraatına karar verdi. Kararı mahkeme salonu dışında alkışlarla kutlayan sendika üyelerine adliye görevlileri uyarıda bulundu. Bunun üzerine üyeler ise bu uyarıya “Alkışlayanları değil, şerait çağrısı yapanları uyarın” sözleriyle tepki gösterdi.

“HAKLI DAVAMIZDA BERAAT ETTİK”

Beraat sonrası Cumhuriyet’e konuşan Yeliz Toy, “Asıl yargılanması gerekenler; STK adı altında tarikat ve cemaatlerle ortaklık yaptığını itiraf edenlerdir. Meydanlarda hilafet, adliye koridorlarında şeriat sloganları atanlar, öğrencilerimizi sanayilerde ölüme terk edenler ve öğretmenleri hedef alan, itibarsızlaştıran, mesleki onuruna saldıranlardır” dedi. Türkiye’de demokrasi mücadelesi verenlerin yolunun karakollardan, mahkemelerden, hapishanelerden geçtiğini anımsatan Toy, “Mücadelemizi bu gerçeğin farkında olarak yürütüyoruz. Bu nedenle soruşturmalar, yargılamalar bizi yılgınlığa düşüremez. Bugün haklı davamızda beraat ettik. Bundan sonra da bizi susturmaya çalışanlara karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Demokrasiyi biz savunacağız. Eğilmeden onurlu bir duruş sergileyerek çocuklarımıza onurlu bir yaşam bırakacağız” ifadelerini kullandı.

“MESLEK İTİBARINA SALDIRI”

“AKP'nin ‘yeni Türkiyesi'nde’ suç işlemek değil, yandaşların suçlarını gerçekleri ifşa etmek dava sebebi sayılmaktadır” diyen Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, şöyle devam etti:

“Yargının haksızlıklara susmayanlara karşı bir sopa gibi kullanılmasının en güncel örneklerinden biri de ne yazık ki Eğitim-İş genel merkezimizin açıklamasını paylaşan sendikamızın Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy hakkında açılan dava olmuştur. Yapılanlar öğretmenlerin meslek itibarına saldırıdır. Eğitim-İş’in hukuk dışı uygulamalarla yıldırılamayacağının, kararlı duruşumuzu her koşulda sürdüreceğimizin bilinmesini, bu uğurda ödenmesi gereken bedeller varsa bunları da ödemeye hazır olduğumuzu özellikle vurgulamak isteriz.”

“Bugün bu yargılamanın yapılmış olması dahi iktidarın ifade özgürlüğünün üzerinde yargıyı bir sopa gibi kullanmasının çarpıcı bir örneği olduğuna” değinen Toy’un avukatı Tuğçe Çalık Karademir, “Atatürk’ün öğretmenleri gerçekleri haykırmaya devam edecektir. Bu kararla yargı bağımsızlığına olan umudumuz artmıştır. Laik, bilimsel ve çağdaş eğitim mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.