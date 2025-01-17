Eğitim-İş: Tarikatın bakanı Yusuf Tekin istifa

Yayınlanma: 17.01.2025 - 16:44

Güncelleme: 17.01.2025 - 16:44

Eğitim-İş İzmir şubeleri, yarıyıl tatilinin başlamasıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “gelişim raporunu” kamuoyuyla paylaştı. Basın açıklamasını okuyan Eğitim İş 1’Nolu Şube Başkanı Özgür Şen, Mili Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in “Tarikat-cemaat dediğiniz STK’larla protokol yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini hatırlatarak “Bakanlık 2023 yılı itibarıyla geçerli 2 bin 709 tane protokolü olduğunu söylemiştir. Sadece bakanlık düzeyinde değil, illerde de milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla protokoller yapılmıştır" dedi.

2023-2024 MEB istatistiklerine göre örgün eğitim dışına çıkan öğrenci sayısının yüzde 38,4 artarak 612 bin 814’e ulaştığı belirtilen Özgür Şen, "Açıköğretim ve mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrencilerle birlikte toplam sayı 1,5 milyona yaklaştı. Bu durum çocuk işçiliği, erken evlilikler ve yoksulluk gibi sosyal sorunlardan kaynaklanıyor MEB’in politikaları çocukların üstün yararını değil, eğitimin dinselleştirilmesini ve ticarileştirilmesini hedeflemektedir" diye konuştu.

"TEMİZLİK YAPILMADI, GÜVENLİĞİ SAĞLANMADI, "ÜCRETSİZ YEMEK VAADİ TUTULMADI"

Milyonlarca öğrencinin eğitim gördüğü okullar için Şen, "Okulların temizliği yapılamamış, okul tuvaletlerinde tuvalet kağıdı ve sabun dahi bulunamamıştır" ifadelerini kullandı. Türkiye'deki 6,5 milyon çocuğun aşırı yoksulluk içinde yaşadığı belirtilen açıklamada, seçim vaatleri arasında yer alan “okullarda bir öğün ücretsiz yemek” uygulamasının hayata geçirilmemesi eleştirildi.

EĞİTİMDE DİNSELLEŞME VE ÇEDES PROJESİ TEPKİSİ

Eğitim-iş, eğitimin laik ve bilimsel temellerden uzaklaştırıldığını vurgulayarak bakan tekin’in tarikat ve cemaatlerle yakın ilişkilerine tepki gösterdi. ÇEDES Projesi kapsamında öğrencilere cami ve mezarlık temizliği yaptırıldığı, okullarda din görevlilerinin seminerler düzenlediği belirtilerek, “Bu uygulamalar devlet okullarını adeta medreseye dönüştürmektedir” denildi.

ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI ÇÖZÜLMEDİ

Açıklamada, öğretmenlerin düşük maaşlarla geçim sıkıntısı yaşadığı ve öğretmenlik meslek kanunu’nun çalışanlar arasında ayrımcılık yarattığı ifade edildi. Atanamayan öğretmen sayısının 1 milyonu aştığına dikkat çekildi.

BAKAN TEKİN’E ÖNERİLER

Eğitim-İş, raporun sonunda Bakan Tekin’e yönelik eleştirilerini sıralarken, kendisine anayasa ve eğitim mevzuatını öğrenmesi, Atatürk’ün eğitim anlayışını benimsemesi ve eğitim çalışanlarının sorunlarına duyarlı olması yönünde önerilerde bulundu. Ayrıca, Bakan Tekin’in halkın yaşadığı gerçekleri anlaması için bir organize sanayide işçi olarak çalışması ve bir okulda bir gün aç kalarak eğitim görmesi gerektiği ifade edildi.

“LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK”

Eğitim-iş, açıklamanın sonunda cumhuriyet değerlerini ve laik eğitimi savunmaktan asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, “gerici ve piyasacı politikalara karşı mücadelemiz devam edecek” dedi.