Eğitim İş'ten bakanlığa '15 Temmuz genelgesi' tepkisi: 'Karşınızda Atatürk Cumhuriyetçilerini bulacaksınız!'

Eğitim İş Sendikası Nazilli Şube Başkanı Abdullah İçöz, yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı'nın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde sadece Türk bayrağının kurumlarda kullanılması yönündeki genelgesini anımsattı. Bunu "Atatürk alerjisi" olarak yorumlayan İçöz, genelgenin Atatürk ve sembollerine yönelik bir kısıtlama olduğunu öne sürdü.

"BU CUMHURİYET ATATÜRK CUMHURİYETİ'DİR"

İçöz, "Bu Cumhuriyet Atatürk Cumhuriyeti'dir ve öyle de kalacaktır. Siz emperyalistlerle işbirliğiyle bu ülkeyi neo Osmanlı olarak yönetmeye çalışacaksanız, karşınızda Eğitim ,İş gibi Atatürk Cumhuriyetçilerini bulacaksınız" ifadelerini kullandı.