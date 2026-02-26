Eğitim-İş’ten eğitimde ‘promosyon görüşmesi’ tepkisi

İstanbul Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğretmenlerin banka promosyon sürecine ilişkin okullara gönderdiği yazı, sendikaların tepkisini çekti.

Eğitim-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kadir Toruş, promosyon görüşmelerinin sendikalar dışlanarak yürütüldüğünü belirterek sürecin şeffaf olmadığını söyledi. İlçe milli eğitim müdürlüğü tarafından resmi okul ve kurumlara gönderilen yazıda, banka promosyon ihalesi öncesinde personelin görüş ve önerilerinin alınması istendi. Ancak Eğitimİş, ilçede örgütlü sendikaların sürece dahil edilmediğini savundu.

Cumhuriyet’e konuşan, Eğitim-İş İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Kadir Toruş, promosyon görüşmelerinin kapalı yürütüldüğünü öne sürerek “Şeffaf bir süreç işletilmiyor. Sadece öğretmenlerden görüş alınıyor ancak sendikaların sürece katılımı sağlanmıyor” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin de dilekçelerle sendikalarının sürece dahil edilmesini talep ettiğini belirten Toruş, “Binlerce öğretmenin hakkını doğrudan ilgilendiren bu süreçte şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik esastır. Kadıköy’de promosyon sürecinin tüm paydaşların katılımıyla açık ve denetlenebilir biçimde yürütülmesi gerekir” diye konuştu. Toruş, “Kadıköy’de hiçbir eğitim emekçisinin hakkının pazarlık konusu yapılmasına izin vermeyeceğiz. Sürecin adil ve şeffaf yürütülmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.