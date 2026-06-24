Eğitim-İş’ten Yusuf Tekin’e tepki: 'Katliamın hesabı sorulacağına sendikacılar soruşturuluyor'

Eğitim-İş Sendikası, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği saldırının ardından sendika yöneticileri hakkında soruşturma açılmasına tepki gösterdi.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy hakkında soruşturma açıldığı belirtilerek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e tepki gösterildi. Sendikanın açıklaması şu şekilde:

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda bir öğretmenimizi ve 9 öğrencimizi kaybettiğimiz katliamdaki ihmallerin hesabını vermek, gerekli önlemleri almak ve kamuoyunun vicdanını rahatlatmak yerine; Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreterimiz Yeliz Toy hakkında soruşturma açtırmış ve idari ceza verilmesini istemiştir. Aynı zamanda önceki dönem Genel Sekreterimiz Ebru Sungar ve Kars Şube Başkanımız Ersin Özbey’e sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açılmıştır. Bu soruşturmalar ve talep edilen cezalar; Ayla öğretmenimiz ile öğrencilerimizi kaybettiğimiz saldırının yarattığı infiali bastırma, sorumluluğu görünmez kılma ve eleştirileri hedef alma çabasından başka bir anlam taşımamaktadır.

Bir öğretmenimizi ve 9 öğrencimizi kaybettiğimiz katliamın ardından, Kahramanmaraş’ta Eğitim-İş adına eğitim emekçilerimizin ve öğrencilerimizin ailelerinin yanında olmak için katıldığı cenaze töreninde Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreterimiz Yeliz Toy, eğitim emekçilerinin ortak feryadını dile getirerek Yusuf Tekin’e 'okulda ölmek istemiyoruz' demiştir. Bakan Tekin ise bu feryadı duymak ve yaşanan ihmallerle yüzleşmek yerine, eleştirileri hedef almayı tercih etmiştir. Bugün Yeliz Toy hakkında açtırılan idari soruşturma ve kademe ilerlemesinin durdurulması yönündeki ceza talebi de bu anlayışın sonucudur.

Daha vahim olan ise şudur: Bu acı olayın ardından kamuoyunda öncelikle sorgulanması gereken kişi, Milli Eğitim Bakanı olarak okul güvenliğinden ve eğitim kurumlarının yönetiminden birinci derecede sorumlu olan Yusuf Tekin’dir. Ancak Yusuf Tekin yaşananların sorumluluğunu üstlenmek yerine, kendisine yöneltilen eleştiriler nedeniyle bizzat şikâyetçi olmuş; emri altındaki müfettişleri devreye sokarak sendika yöneticilerimiz hakkında soruşturma açtırmış ve disiplin cezası verilmesini istemiştir."