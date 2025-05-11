Eğitim mücadelesinin hikayesi Karşıyaka'da anlatıldı: ‘Eğitim devrimi başlatılmalı’

Yayınlanma: 11.05.2025 - 04:00

Güncelleme: 11.05.2025 - 04:00

Söyleşide, Hıfzırrahman Raşit Öymen ile amcaları Münir Raşit Öymen’in yaşamları, eğitim mücadelesi ve düşünsel mirası anlatıldı. Etkinliğe Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, CHP’nin il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda yurttaş katıldı. Söyleşinin moderatörlüğünü Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Ufuk Yıldırım üstlendi.

Burada konuşan Altan Öymen, Türkiye’de eğitim alanındaki atılımların Kurtuluş Savaşı yıllarında başladığını belirtti. Öymen, 1921’de Ankara’da düzenlenen Muallimeler ve Muallimler Kongresi’ne dikkat çekerek Atatürk’ün bu kongrede eğitim reformunun gerekliliğini savaş koşulları içinde vurguladığını hatırlattı. Öymen, “Mustafa Kemal Paşa, ‘Savaş önemli ama eğitim daha da önemli. Savaşırken bir yandan da eğitim devrimini başlatmalıyız’ diyordu. İşte o bilinçle yürütülen bir mücadeleydi” dedi.

‘GÖREV BİLDİK’

Onur Öymen ise kitabın yazılmasına nasıl karar verdiklerini aktararak “Bu kitap, sadece iki kardeşin hayatını anlatmıyor. Aynı zamanda bir dönemin eğitim tarihini de gözler önüne seriyor. Babamın, kardeşi yani amcam Münir Raşit Öymen’in ardından yazdığı bir yazı bize ilham verdi. ‘Bu kadar çok şey yaptık, kitap yazmak lazım’ demişti. Biz de bunu görev bildik” diye konuştu.