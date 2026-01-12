Eğitim Sen'den 'Barış Akademisyenleri' çağrısı: 'Hukuksuzluk derhal son bulmalı'

Eğitim Sen İzmir Üniversiteler (3 Nolu) Şubesi, barış bildirisine imza attıkları gerekçesiyle ihraç edilen akademisyenlere ilişkin “Barış akademisyenlerinin hukuk ve adalet çağrısı” başlığıyla basın açıklaması yaptı.

Şube binasında gerçekleştirilen açıklamaya Eğitim Sen İzmir Üniversiteler (3 Nolu) Şube Başkanı Lülüfer Körükmez, DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, barış akademisyenlerinden Prof. Dr. Feride Aksu Tanık, SES Temsilcisi Sibel Uyan, avukat Ayşegül Karpuz katıldı. Açıklamayı Eğitim Sen İzmir Üniversiteler (3 Nolu) Şube Başkanı Lülüfer Körükmez, okudu.

“Hukuksuzluk derhal son bulmalı, ihraç edilen akademisyenler görevlerine iade edilmeli" başlıklı açıklamada, 11 Ocak 2016’da bin 128 akademisyenin imzasıyla kamuoyuna duyurulan “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı barış bildirisine dikkati çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“11 Ocak 2016’da, bin 128 akademisyenin imzasıyla 'Bu Suça Ortak Olmayacağız' başlıklı barış bildirisi kamuoyuyla paylaşıldı. 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında yeniden başlayan çatışmalı süreçte yaşanan ağır insan hakları ihlallerinin durdurulmasını ve barış için müzakere koşullarının oluşturulmasını talep eden bu bildiri, aradan geçen on yıla rağmen hâlâ hukuksuz yaptırımların gerekçesi olarak kullanılmaktadır. On yıl geçmesine karşın bildiriye imza attıkları gerekçesiyle üniversitelerinden ihraç edilen Barış Akademisyenlerinin büyük çoğunluğu görevlerine iade edilmemiştir.

"TEK ADAM REJİMİNİN PROVASI YAPILDI"

"Bildirinin ardından üniversite yönetimleri, tek bir ağızdan düşünce ve ifade özgürlüğünün en temel öğelerini ve akademik özgürlüğü yok sayan açıklamalar yapmış; Barış Akademisyenlerine yönelik açık linç çağrıları yapılmıştır. Ulusal ve yerel medya organları bu sürece aktif biçimde destek vermiş; gazetecilik meslek ilkeleri ayaklar altına alınarak akademisyenlerin fotoğrafları dahi yayımlanmış, açıkça hedef gösterilmişlerdir. Savcılıklar ise bu linci görmezden gelmiş; nefret söylemi karşısında harekete geçmek yerine, düşünce ve ifade özgürlüğünü yargılamaya kalkmıştır. Böylelikle, o dönemde henüz resmiyet kazanmamış olan 'tek adam rejiminin' adeta bir provası yapılmıştır.

Bildirinin yayımlanmasından yaklaşık yedi ay sonra, bu ağır siyasal baskı iklimi içerisinde 15 Temmuz darbe girişimi yaşanmıştır. Darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ve çıkarılan KHK’ler yalnızca darbecilere karşı değil; siyasi iktidarın çok önceden başlattığı akademik tasfiyenin aracı olarak da kullanılmıştır. Muhalif akademisyenler ihraç edilmiş, istifaya ya da emekliliğe zorlanmış ve üniversitelerin dışına itilmiştir. Bu süreçte rektörlerin, aynı zamanda AKP Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı tarafından atanması ve görevden alınmasını düzenleyen yasal değişikliklerle üniversiteler tamamen siyasal iktidarın denetimine sokulmuştur."

"ADETA SİVİL ÖLÜME MAHKUM EDİLDİLER"

"Ancak altı özellikle çizilmelidir ki, ihraçlar yalnızca KHK’lerle sınırlı değildir. Bildirinin hemen ardından başlayan bu tasfiye süreci, KHK’lerle birlikte toplu ve kolektif bir nitelik kazanmıştır. Doğrudan ihraçların yanı sıra, istifaya ve emekliliğe zorlamalar ile sözleşmelerin yenilenmemesi de sistematik biçimde birer tasfiye yöntemi olarak devreye sokulmuştur. Alınan bu kararlar, hukuksuzluğun bireyler üzerinde yarattığı yıkıcı sonuçların ötesinde, akademide hâlen çalışmakta olanlar açısından da 'akademisyen ne yapar, neyi konuşabilir ve nasıl konuşabilir?' sorularına dair baskıcı bir tahayyülü ısrarla dayatmaktadır. Böylece akademik özgürlük yalnızca fiilen ihlal edilmemekte; aynı zamanda sınırları önceden çizilen, hadleri belirlenmiş bir alan haline getirilmektedir.

OHAL döneminde, barış bildirisi gerekçe gösterilerek 406 akademisyen ihraç edilmiş, yüzlerce akademisyen hakkında ceza davaları açılmıştır. Bu süreçte adil yargılanma hakkı sistematik biçimde ihlal edilmiş; akademisyenler yalnızca mesleklerinden değil, toplumsal ve kamusal yaşamdan da dışlanarak adeta 'sivil ölüme' mahkûm edilmiştir. Barış imzacılarını hedef alan idari yaptırımlar, zamanla hürriyetten yoksun bırakma cezasına dönüşmüş; bu hukuksuzluk tüm toplumu baskı altına alan bir 'yargı sopası' haline getirilmiştir.

Anayasa Mahkemesi 2019 tarihli kararında, söz konusu bildirinin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu açıkça ortaya koymuş ve suç unsuru taşımadığına hükmetmiştir. Ancak bu karar yok sayılmış; hukuk devleti ilkesinin en temel gereği yerine getirilmemiştir. Aksine süreç, yargı yetkisi bulunmayan siyasal bir mekanizma olan OHAL Komisyonu üzerinden yürütülmüştür. Komisyonun neredeyse tüm başvuruları reddetmesiyle birlikte akademisyenler, tek tek kendi üniversitelerine karşı dava açmaya zorlanmış; hukuki süreçler ihraçlardan ancak beş yıl sonra başlatılabilmiştir.

Yargı eziyeti bununla da sınırlı kalmamıştır. Aynı gerekçelerle ihraç edilen akademisyenler hakkında farklı mahkemelerde tamamen çelişkili kararlar verilmiş; hukuki güvenlik ve eşitlik ilkeleri ağır biçimde ihlal edilmiştir. Yüzlerce dosya hâlâ Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay önünde bekletilmekte; adil ve makul sürede yargılanma hakkı sistematik biçimde gasp edilmektedir. Bu süreçte idare mahkemeleri anayasal sınırlarını aşarak kendilerini ceza mahkemesi yerine koymuş; Danıştay da benzer biçimde, soyut ve asılsız iddiaları kararlarına dayanak yaparak savunma hakkını dahi tanımayan uygulamalara imza atmıştır."

"İHRAÇ EDİLEN TÜM KAMU EMEKÇİLERİ VAKİT KAYBETMEKSİZİN GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİ"

Açıklamada, farklı mahkemeler tarafından çelişkili kararlar verildiği, yüzlerce dosyanın hâlâ Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay’da bekletildiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"On yılın sonunda yalnızca beş Barış Akademisyeni hakkında kesinleşmiş iade kararı bulunması, yaşananların Türkiye tarihinin en kapsamlı akademik tasfiyesi olduğunu açıkça göstermektedir. Yasal sınırlarını aşan bu mahkeme süreçlerinde, ihraçların meşrulaştırılması amacıyla 'iltisak' ve 'irtibat' gibi içeriği belirsiz kavramlar devreye sokulmuştur.

Tamamen kanaatlere dayanan, boş ve soyut iddialar delil olarak kabul edilmiş; yıllar önce beraatle sonuçlanmış davalar, sosyal medya paylaşımları ya da bir dernek üyeliği akademisyenlerin mesleklerinden uzak tutulmasının gerekçesi haline getirilmiştir. Bu hukuk garabetiyle masumiyet karinesi fiilen ortadan kaldırılmıştır. Bitmek bilmeyen bu süreç, akademisyenler üzerinde sürekli bir tedirginlik ve güvencesizlik iklimi yaratmaktadır. Ancak hedef yalnızca bireyler değildir.

Bu idari yaptırımlar aynı zamanda akademik ve bilimsel özgürlükleri doğrudan hedef almakta; yargının siyasallaşması ve hukuk devletinin tasfiyesi, akademiyi susturmanın yanı sıra tüm toplumu susturmayı amaçlamaktadır. Eğitim Sen olarak bir kez daha vurguluyoruz: Makul sürenin çoktan aşıldığı bu hukuksuz süreç derhal sonuçlandırılmalıdır. Başta Barış Akademisyenleri olmak üzere, hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu emekçileri vakit kaybetmeksizin görevlerine iade edilmelidir. Eğitim Sen, bu hukuksuzluğa karşı tüm üyeleriyle dayanışmasını sürdürecek; haksız ve hukuksuz biçimde ihraç edilen tüm kamu emekçileri görevlerine iade edilene kadar mücadelesini kararlılıkla devam ettirecektir."