Eğitim Sen'den MEB'in 10 Kasım'ı ara tatile denk getirmesine tepki!

Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 ve 2025 eğitim öğretim yıllarında 10 Kasım’ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirlemesine tepki gösterdi.

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal Atatürk bu ülkede cephelerde emperyalist güçlere karşı mücadele vermiş ve Türkiye'yi Cumhuriyet ile tanıştırmış, cumhuriyetin kurucu önderidir. Onun ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'ı ara tatillere denk getirerek, onu unutturmaya çalışmak beyhude bir çabadır.

Yapılması gereken ara tatili 10 Kasım'a denk getirmemektir. Sizin bütün çabanıza rağmen 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe Türkiye'nin her yerinde sirenler, kornalar çalacak ve hayat duracak, Atatürk sevenleri tarafından size ve tüm dünyaya hatırlatılmış olacak."