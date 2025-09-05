Eğitim Sen'in 'Bir Okul Çantası Kaça Doluyor' açıklamasına polis barikatı: Eğitim emekçileri oturma eylemi başlattı!

Eğitim Sen Ankara Şubeleri MEB önünde "Bir Okul Çantası Kaça Doluyor" isimli bir basın açıklaması düzenlemek istedi.

Eğitim emekçileri, polis barikatıyla karşı karşıya kaldı. Barikatın önünde açıklama yapan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Halk çocuklarının yaşadığı sorunları duymak istemiyorlar. Saray'ın bir günlük masrafı 80 milyon. Aylık masrafı 2 milyar 400 milyon. Bir ayda harcanan parayla hiçbir çocuk aç kalmaz. İşte bizim itiraz ettiğimiz düzen bu düzen" dedi.

'ÇOCUKLARIN AHIYLA KOLTUKLARINIZ CEHENNEM OLACAK'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i "Camdan bakan" olarak ilan ettiklerini açıklayan Irmak, "Koltuklarınız yoksul çocukların ahı yüzünden sizin başınıza geçecek. MESEM'lerde ölen çocukların ahıyla o koltuklar size bir gün cehennem olacak" ifadelerini kullandı.

Irmak, barikat açılana kadar oturma eylemi gerçekleştireceklerini ilan etti.