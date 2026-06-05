Eğitim Sen, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in üç yıllık görev süresini değerlendirdi: Koyu bir karanlık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in Milli Eğitim Bakanlığı görevine getirilmesinin bugün 3. yıldönümü. Eğitim Sen dün Tekin dönemindeki uygulamalara ilişkin değerlendirmeler yapmak üzere bakanlık önünde basın açıklaması yaptı. Bakanın üç yılının “koyu bir karanlık” oluşturduğunu belirten Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak açıklamalarda bulundu. Açıklamaya CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş ve DEM Parti Ankara İl Eş Başkanı Fatih Kanat da katıldı.

Tekin’in AKP’nin dokuzuncu milli eğitim bakanı olduğunu anımsatarak konuşmasına başlayan Irmak, “Tekin, bakanlık koltuğunda geçirdiği üç yıl boyunca eğitimin kamusal niteliğini zayıflatmıştır. Bakan Tekin görev süresi boyunca eğitim emekçileri, öğrencileri, velileri yok sayarak eğitim politikalarını katılımcı süreçler işletmeden hayata geçirmiştir. Göreve geldikten sonra katıldığı ilk bütçe görüşmelerinde ‘Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz’ demiştir. 672 protokolü kimlerle yaptığını gizlemiştir. Başta Ülkü Ocakları olmak üzere birçok tarikat ve cemaatle yapılan protokol gizli kalmıştır” diye konuştu.

‘YOKSULLAŞTIRDI’

Tekin’in yaptığı en tehlikeli işlerden birisinin maarif model olduğunu söyleyen Irmak, “Tek tip nesil yetiştirme nedeniyle hazırlanan bu model dini ve milli referansları hedef alan bir anlayışı ortaya koymaktadır” diye konuştu. Tekin’in görevdeki üç yılının eğitim emekçilerini yoksullaştırdığını belirtti.

CHP’de yaşanan sürece ilişkin ayrıca açıklama yapan Irmak ise “Eğitim Sen butlan konusunda tavrını net ortaya koymuştur. Tekin bizim için ‘CHP ile hareket ediyor’ diyor. Eğitim Sen hiçbir partinin arka bahçesi olmamıştır, olmaz” dedi.

‘YIKIM MÜHENDİSİ’

Irmak’ın açıklamalarının ardından CHP’deki mutlak butlan sürecine ilişkin konuşan Eğitim Sen Ankara 1 Nolu Şube Başkanı Mehmet Aydoğdu, Eğitim Sen Kurucu Genel Başkanı Yıldırım Kaya’yı Kemal Kılıçdaroğlu’nun MYK’sinde görev alması nedeniyle açıklamaya davet etmediklerini belirterek Suat Özçağdaş’a söz verdi. Özçağdaş ise şunları söyledi: “Öğrenciler okullarda bir öğün sıcak yemek yiyememektedir. Bakanlık küçük bir cihannümacı tarafından esir alınmış durumda. Yusuf Tekin’in bakanlığı döneminde 43 yurttaşımız eğitimle ilgili alanlarda hayatını kaybetmiştir. 43 saniye o görevde kalmaması gerekir. Tekin, bu ülkede bir Cumhuriyet bakanı olarak değil bir yıkım mühendisi olarak görevini yerine getirmektedir.”