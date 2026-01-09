Eğitim-Sen: Öğrenci Gelişim Raporu uygulaması angaryadır

Eğitim-Sen'in, ''Angarya Kabul Edilemez'' başlığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında uygulanan Öğrenci Gelişim Raporu uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Açıklama şu şekilde:

''Merkez Yürütme Kurulumuz, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' kapsamında uygulanan Öğrenci Gelişim Raporu uygulamasını değerlendirmiş olup yapılan değerlendirmede; söz konusu uygulamanın öğretmenlere ilave ve karşılıksız iş yükü yarattığı, dinlenme ve özel yaşam haklarını ihlal ettiği, öğretmenliği pedagojik öznesinden kopararak biçimsel veri girişine indirgediği ve Anayasa'nın 18. maddesinde düzenlenen angarya yasağına aykırı olduğu tespit edilmiştir.

Bu nedenle Merkez Yürütme Kurulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan üyelerimizin, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar Öğrenci Gelişim Raporlarını doldurmamalarına karar vermiştir.''