Eğitim-Sen'den Ali Erbaş'ın duyurusuna tepki: Üniversitelere de el atmasına izin vermeyeceğiz

Eğitim Sen, Ali Erbaş'ın sosyal medyadan paylaştığı, "TDV öğrenci yurtları, gençlik merkezleri, cezaevleri, hastaneler, YURT-KUR, üniversite kampüsleri vb. yerlerde D grubu Kur’an kursları açıyoruz" mesajına yazılı bir açıklamayla tepki verdi.

Eğitim Sen’in açıklamasında, "Eleştirel ve özgür düşüncenin mekânları olması gereken üniversitelerin giderek varlık nedenlerinden uzaklaştırılması kabul edilemez. Üniversiteler, özgür bilimin, hakikat arayışının, sanatın ve felsefenin mekânlarıdır. Bu mekânlarda demokrasi, eşitlik ve özgürlük tesis edilmeden üniversitelerin kendilerini var edebilmeleri mümkün değildir" denildi.

"Ücretlerini alamadıkları için greve çıkan işçilere karşı 'Grev caiz değildir' diye cuma hutbesi okutabilen bir kurumun başkanı, cumhuriyetin ve toplumsal yaşamın önemli değerlerinden biri olan laikliği alenen hedef alabilme cesaretini şüphesiz ki din, devlet ve siyaset ilişkilerinin geldiği boyuttan almaktadır. Öyle ki Türkiye’de din, sömürünün meşrulaştırılmasına, her türlü zulme ve haksızlığa adeta kalkan yapılmakta, dini kuralların toplumsal yaşamın bütün alanlarında belirleyici olması hedeflenmektedir.

Eğitim Sen olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üniversitelerde açacağı kurslara karşı gerekli her türlü adımı atacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Varlığıyla demokrasiyi ve eşit yurttaşlık ilkesini ortadan kaldıran, bu nedenle de kapatılması gereken bir kurumun başkanının üniversitelere de el atmasına izin vermeyeceğimiz bilinmelidir."