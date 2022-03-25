Eğitim Sen'den, Nurettin Topçu’nun kitabın okullarda dağıtılmasına tepki

25 Mart 2022 Cuma, 16:51

Eğitim Sen, Antalya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere laiklik karşıtı yazar Nurettin Topçu’nun kitabının dağıtılmasına, yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Genel Merkez tarafından yapılan yazılı açıklamada, Antalya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi’ adı altında, okullarda Nurettin Topçu’nun ‘Türkiye’nin Maarif Davası’ isimli kitabının dağıtıldığı belirtildi.

Amaçları arasında “Yaratıcı ve girişimci çalışmalar ile fark yaratarak bilime sevdalı, kültüre meraklı, duyarlı, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek” yer alan AHENK Projesi’nin Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokul, ortaokul, lise ve dengi tüm okul ve kurumları kapsadığına dikkat çekilen açıklamada, okullarda imza karşılığı öğretmenlere verilen Nurettin Topçu’nun Türkiye’nin Maarif Davası kitabında ayrımcı, aşağılayıcı ifadeler bulunduğu kaydedildi.

“NURETTİN TOPÇU’NUN KİTABININ PROJE KAPSAMINDA YER ALMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Cumhuriyet eğitiminin dini dışladığını iddia eden, dine dayalı eğitimi savunan, tarikatların tanınmasını isteyen, yeni harflerin kabul edilmesine karşı çıkan ve Osmanlıcanın kullanımından yana olan, üniversite özerkliğine karşı çıkan, Aleviliğe ve Alevilere yönelik ayrımcı ve aşağılayıcı ifadeler kullanan, kız ve erkeklerin ayrı okullarda okutulmasını savunan ve karma eğitime karşı çıkan, eğitim sistemini daha da geriye götürme heveslilerinin savunduğu medrese ve tarikat eğitimine övgüler düzen Nurettin Topçu’nun ‘Türkiye’nin Maarif Davası’ adlı çalışmasının proje kapsamı içinde yer alması kabul edilebilir bir durum değildir.

Bilimsel çalışmalar yapmak yerine ayrımcı ve aşağılayıcı fikirlerin eğitimcilere dayatılmasını onaylamak mümkün değildir. Eğitim sistemi, iktidarın siyasal-ideolojik düşünceleri doğrultusunda değil, laik ve bilimsel eğitim anlayışına göre düzenlemelidir. İktidar, projeler yoluyla eğitim-öğretim süreçlerinin bütün aşamalarında kendi siyasal gündemini dayatmaya son vermelidir.”

NURETTİN TOPÇU KİMDİR?

Nurettin Topçu, 1909 yılında İstanbul’da doğdu. Strazburg Üniversitesi'ne geçerek felsefe öğrenimi gören Topçu, ahlak, psikoloji, tarih, mantık, sosyoloji, arkeoloji alanlarında eğitim aldı. Topçu, 10 Temmuz 1975’te İstanbul’da öldü. Topçu'nun tepkilere sebep olan Türkiye’nin Maarif Davası başlıklı kitabı, 2008 yılında öğrencileri tarafından yayımlandı.

Kitapta yer alan bazı ifadeler şöyle:

"Medresenin hâkimi skolastik üstatlar ve tarikatların mürşidi şeyhler… Tarikatları ise asırların arasında tâ kalbinden kemiren şerir kuvvet Alevilik olmuştur. Ve böyle bozuk zihniyete, kolayca ortak olan hayati hazlarla yüklü bir âdap ve erkan silsilesi, tarikatları çürütmeğe kafi geldi. İslam alemi, bugün bu iki çürütülmüş zihniyetin harabesi halindedir.

Kız ve erkek öğretiminin terbiyedeki hususiyetlerini ayrı ayrı belirtmek ve kızların terbiyesine şimdikinden daha büyük önem vermek gayesiyle, liselerde kız ve erkek öğretiminin ayrılması lazımdır."