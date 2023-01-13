Eğitimciler enstitü olsun derken rektör Hotar kapattı

Yayınlanma: 13 Ocak 2023 - 17:37

Güncelleme: 13 Ocak 2023 - 17:37

Balkan göçmenlerinin en yoğun yaşadığı bölgelerden İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin yanı sıra, Kadın Hakları ve Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi birimleri AKP’li eski vekil olan rektör Fatma Seniha Nükhet Hotar’ın kararıyla kapatıldı.

2011 yılında kurulan ve önemli etkinliklere ev sahipliği yapan, sivil toplum ile öğretim kurumları arasında işbirliği örneği Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kapatılması kurum bünyesindeki eğitimciler arasında şok etkisi yarattı. Kapatma kararı kurum yetkililerine resmi yazı ile bildirilirken, rektör Hotar’ın söz konusu hamlesi tepkileri de beraberinde getirdi.

DOÇ. Dr. ÇELİK: ANLAM VEREMEDİK

Balkan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde iki dönem müdürlüğünü yapan kurucu öğretim üyesi Doç. Dr. Bilgin Çelik karara anlam veremediklerini ifade ederek, “İzmir gibi önemli bir Balkan kentinde böyle bir tercihin kabul edilebilir bir gerekçesi de yok. Sadece İzmir değil, Ege Bölgesi’nde Aydın, Manisa Balkan göçmenlerinin yoğun olarak yaşadığı bir yer. Önemli araştırmalar, paneller, konferanslar düzenliyorduk. Rektörün kararı ile kapanması enteresan bir durum. Bir gerekçesi de yok. Üstelik biz buranın araştırma enstitüsü olması için de bir yazı yazmıştık. Bu görüşlerimizi dinlemediler, anlatma imkanı bulamadık, ilgi gösterilmedi. Üniversite bünyesinde ayrı bir kadromuz, bütçemiz yoktu. Bu tür merkezlerin sağlayacağı katkı ortadayken, bunu kapatmaya karar vermek enteresan bir durum. 10 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve uluslararası sempozyumların yapıldığı bu merkez sivil toplum kuruluşlarıyla da birlikte organize olup etkinlikler düzenliyordu, biz de akademik katkı veriyorduk. Bu İzmir için büyük bir kayıptır” dedi.