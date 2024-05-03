Eğitimciler: Şiddetin sorumlusu uygulanan politikalardır
Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube üyeleri, Karabağlar Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin öğretmeni Süheyla Gündüz'e sözlü ve fiziksel şiddeti okul önünde protesto etti. Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Nafiz Ceylan, “Okullarımızda yaşanan şiddet olayları, eğitim emekçilerini itibarsızlaştıran söylemin ve politikaların sonucudur. Meslektaşlarımıza yönelen şiddeti kabul etmiyor, Eğitim Sen olarak sürecin takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" dedi.
İzmir’de Karabağlar Fatih Sultan Mehmet Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde okuyan bir öğrencinin öğretmeni Süheyla Gündüz'e yönelik sözlü ve fiziksel şiddedi protesto edildi. Okulun önünde toplanan “Öğretmenime dokunma” pankartı açan Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Nafiz Ceylan, öğretmen Gündüz'e yönelik saldırıyı kınıyarak, “Eğitimin içeriği şiddetsiz ve karşılıklı saygıya dayanan bir toplum hedefinden oldukça uzaklaşmış her sorunun çözümünün öğretmende arandığı, öğretmenin kendi işi olmayan angaryalarla görevlendirildiği ve ALO 147 gibi ihbar hatları uygulamasının yarattığı tahribat veli, öğrenci ve öğretmen arasındaki dayanışma ve diyalogun zedelenmesini beraberinde getirmiştir” dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı ve hükümetin öğretmenin zedelenen itibarını onarak çalışmalar yapması çağrısında bulunan Ceylan, “Okullarımızda yaşanan şiddet olayları, eğitim emekçilerini itibarsızlaştıran söylemin ve politikaların sonucudur. Meslektaşlarımıza yönelen şiddeti kabul etmiyor, Eğitim Sen olarak sürecin takipçisi olduğumuzun bilinmesini istiyoruz" diye konuştu.
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