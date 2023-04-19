Eğitimcilerden etli, sütlü, balıklı eylem

Yayınlanma: 19.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 03:00

TemeL gıda fiyatlarındaki fahiş artışa dikkat çeken ve maaşların yetersizliğinden yakınan eğitimciler, dün Manisa’da ilginç bir eyleme imza attı. Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şubesi’ne bağlı eğitimciler, cam fanusun içinde et, süt ve balığın bulunduğu “Et-No Grafya” adı altında yoksullaşmayı simgeleyen sembolik müze açılışı yaptı.

Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa Şube Başkanı Haldun Bilgi, “Sembolik müzemizde sergilediğimiz et, süt ve balık ürünlerini eğitim çalışanları olarak yakında ancak müzelerde göreceğiz. 5 yıl öncesine kadar maaşımızla yaklaşık 100 kg satın aldığımız kıymadan Nisan 2023 itibarıyla sadece 40 kg satın alabilmekteyiz” dedi.

DÜŞÜK MAAŞ İSYANI

Ankara’da ise ücretli öğretmenler ve halk eğitim merkezlerinde çalışan usta öğreticiler enflasyon altında ezilen “düşük maaşları” protesto etti.

“Devlet, asgari ücretin altında ve yarım sigorta ile öğretmen çalıştırıyor” pankartı açan eğitimciler “Mevsimlik işçi konumunda çalışan eğitimcileriz. Eşit işe eşit ücret istiyoruz. 80 bin ücretli öğretmen ve 90 bin usta öğreticiyi yok sayan Milli Eğitim bakanını insafa davet ediyoruz. Devletin ucuz işçilikle emek sömürüsü yapmasını doğru bulmuyoruz” diye isyan etti.