Eğitimde derin uçurum: Her 5 öğrenciden biri yiyecek parası olmadığı için aç kalıyor!

Bugün tüm dünyada “Dünya Okul Yemekleri Günü” kutlanırken, Türkiye’de milyonlarca öğrenci okul sıralarında açlık ve susuzlukla mücadele etmeye devam ediyor. Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, yayımladığı zehir zemberek basın bülteniyle, çocukların beslenme hakkının bir "sosyal yardım" mekanizmasına hapsedilmesine tepki göstererek acil kamusal politika çağrısı yaptı.

TÜRKİYE OECD LİSTESİNİN SONUNDA: HER 5 ÇOCUKTAN BİRİ AÇ

Koalisyon tarafından paylaşılan veriler, Türkiye’deki çocuk yoksulluğunun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. 37 OECD ülkesi arasında yapılan araştırmaya göre Türkiye, yüzde 19,2 oranıyla; son 30 günde haftada en az bir kez yiyecek parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke konumunda. Uzmanlar, açlığın öğrenmenin önündeki en yıkıcı engel olduğunu vurgulayarak, "Aç karnına sınıfa giren bir çocuğun eğitim hakkı kâğıt üzerinde kalsa da fiilen askıya alınmaktadır" uyarısında bulundu.

113 ÜLKE ÜYE, TÜRKİYE ADIM BİLE ATMADI

Fransa, Finlandiya ve Brezilya’nın eş başkanlığını yürüttüğü Uluslararası Okul Yemekleri Koalisyonu'na bugün 113 ülke üye olmuş durumda. 2030 yılına kadar her çocuğun sağlıklı yemeğe erişimini hedefleyen bu yapıya Türkiye’nin henüz adım dahi atmamış olması eleştiri konusu oldu. Koalisyon, Türkiye'nin bu uluslararası ağa acilen dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

MALİYETİ KAMU HARCAMALARININ SADECE YÜZDE 1,5'İ

Ücretsiz okul yemeği uygulamasının devlete yük olduğu iddialarına rakamlarla yanıt veren platform, okul öncesinden lise sona kadar tüm devlet okullarındaki yaklaşık 15 milyon çocuğa bir öğün ücretsiz yemek sağlanmasının maliyetini hesapladı. Buna göre;

Bu devasa adımın maliyeti, 2025 yılı toplam kamu harcamalarının yalnızca yüzde 1,5'ine denk geliyor.

Araştırmalar, bu programa yatırılan her 1 doların, sağlık ve ekonomik verimlilik olarak ülkeye 7 ila 35 dolar arasında geri dönüş sağladığını kanıtlıyor.

"BAYRAM ARMAĞAN EDEN ÜLKE, ÇOCUKLARINI AÇ BIRAKAMAZ"

Koalisyonun çağrısında, Türkiye'nin dünyada çocuklara bayram armağan eden tek ülke olduğu hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Gelir temelli ayrıştırıcı modeller yerine evrensel ve kapsayıcı bir sistem hayata geçirilmelidir. Okul yemeği politikası; eğitim, sağlık, yerel tarım ve iklim politikalarıyla birlikte bütüncül olarak ele alınmalıdır. Çocuklarımızın açlıkla değil, başarılarla anıldığı bir gelecek mümkündür."

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu; hükümeti, yerel yönetimleri ve tüm karar alıcıları çocukların en temel hakkı olan sağlıklı beslenme ve temiz su için sürdürülebilir adımlar atmaya davet etti.