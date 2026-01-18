Eğitimde Türkiye Yüzyılı: Sınıfta montla ders

Okullarda ücretsiz bir öğün yemek ve içilebilir temiz su sağlanamaması, güvenlik personeli eksikliğinden yaşanan şiddet olayları öğrencilerin nitelikli eğitim hakkından yararlanmasının önünde engel oluyor. Okullar ayrıca ısınma sorunuyla da gündeme geliyor. Eğitim bütçesine her seferinde ‘aslan payı’ ayırdıklarını savunanlar, “Türkiye Yüzyılı”nda çocuklara bir tas sıcak çorbayı çok gördüğü gibi, soğuk kış aylarında sıcak bir okul ortamını da sağlayamıyor. Soğukta ders işlemek zorunda kalan öğrenciler hastalık riskiyle baş başa bırakılıyor.

MONTLA DERS

Bu bağlamda; Antalya Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, okul ziyaretleri kapsamında ilçede bulunan Kumluca Mesleki Eğitim Merkezine gitti ve burada öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında girdiği sınıfta öğrencilerin tamamına yakınının üzerinde mont ile oturmaları dikkatlerden kaçmadı. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun sınıfta mont ile oturması kurumda bir ısınma sorunu yaşandığını gözler önüne serdi. Tekdemir’in ziyaret ettiği Kumluca Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda da (1. ve 2. Kademe) aynı manzara görüldü. Okuldaki özel öğrencilerin ve özel eğitim öğretmenlerinin de montla durması dikkat çekti.

‘İYİ ŞARTLAR İÇİN ORTAK İRADE’

Tekdemir geçen ay AKP Kumluca İlçe Başkanı ile birlikte Kumluca Anadolu İmam Hatip Lisesi yurdunda kalan öğrencilerle akşam yemeği yemiş ve orada yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimizle bir araya gelerek onlarla sohbet etmeleri, gençlerimize verilen değerin çok kıymetli bir göstergesidir. Devletimizin ve siyaset kurumumuzun öğrencilerimizin yanında olduğunu görmeleri, onların motivasyonunu artırıyor. Bu tür ziyaretler, eğitim camiası olarak bizlerin sorumluluğunu daha da artırırken, öğrencilerimizin en iyi şartlarda yetişmesi için gösterilen çabanın ortak bir irade olduğunu gösteriyor” demişti.