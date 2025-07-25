Eğitimdeki matematik başarısızlığı: Öğrencilerin bireysel çabasına indirgenemez

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarını 19 Temmuz tarihinde açıkladı. Sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) en düşük doğru ortalaması 40 soruda 6,6 doğru ile matematik testinde oldu. Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise matematik test doğru ortalaması 40 soruda 6,8 oldu.

‘EĞİTİMDEKİ YAPISAL SORUNLARIN SONUCU’

Matematik öğretmeni olan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay eğitimdeki matematik başarısızlığına ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Türkiye’de matematik başarısızlığının yıllardır süregelen bir sorun olduğunu ve bu tablonun öğrencilerin bireysel çabasına indirgenemeyeceğini belirten Özbay, “Başarısızlık, eğitim sistemindeki yapısal sorunların, eşitsizliklerin ve yanlış planlamaların bir sonucudur” dedi. Bu tablonun yalnızca matematikte değil, fen okuryazarlığı, anlama ve ifade etme becerilerinde de benzer şekilde olduğunu ifade eden Özbay, “Yabancı dil, fizik, kimya gibi derslerde de benzer bir başarısızlık yaşanıyor; ancak matematik merkezi sınavlarda belirleyici olduğu için bu başarısızlık daha görünür hale geliyor” diye konuştu.

‘YÖNLENDİRMELER MATEMATİKTEN UZAKLAŞTIRIYOR’

Ortaokuldan itibaren yapılan yönlendirmelerin, matematikten uzaklaştırıcı bir etki yarattığına dikkat çeken Özbay, “İmam-hatip ve meslek lisesi gibi yönlendirmeler, çocuklara örtük ya da açık biçimde matematiğin kendileri için önemli olmadığı mesajını veriyor. ÇEDES gibi projeler, bu algıyı pekiştiriyor” dedi. Sistemin, matematiği baştan bir eleme aracı haline getirdiğini vurgulayan Özbay, “On binlerce öğrencinin matematikte sıfır puan alması bu yüzden şaşırtıcı değildir” değerlendirmesinde bulundu.

‘DİPLOMA ENFLASYONUNU ARTIRIYOR’

YÖK’ün barajları düşürmesiyle birlikte çok düşük netlerle mühendislik fakültelerine öğrenci alınabildiğini anımsatan Özbay, “Bu da mesleki yeterliliği zayıf mezunlarla birlikte diploma enflasyonunu artırıyor” dedi. Özbay, “Matematik temeli zayıf öğrencilerin üniversitede Calculus, Lineer Cebir gibi derslerde zorlandığını, bu yüzden yüksek ders tekrarı ve okul terklerinin yaşandığını aktardı. Matematiğin en basitten karmaşığa ilerleyen bir alan olduğunun altını çizen Özbay, “İlkokulda kopan bağ, ortaokulda derinleşmekte ve lise ile üniversiteye taşınmaktadır. Bu tablo, yalnızca pedagojik değil; sosyo-ekonomik ve politik koşullarla iç içe geçmiş bir sorundur”ifadelerini kullandı.

‘KORKU DEĞİL DÜŞÜNCE ARACI OLMALI’

Çocukların geleceğinin; ezbere, eşitsizliğe ve yanlış planlamalara teslim edilemeyeceğine vurgu yapan Özbay, “Eğitim sistemi; her çocuğun yeteneğini geliştiren, bütüncül, eşitlikçi ve matematiği bir korku değil, bir düşünme aracı olarak öğreten bir yapıya kavuşturulmalıdır” dedi. ANKARA

YÜZDE 13’Ü DOĞRU YANIT VEREMEDİ

TYT sınavı geçerli sayılan 2 milyon 351 bin 397 adaydan yaklaşık yüzde 13’ü matematikte hiç doğru yanıt veremedi. Adaylardan yaklaşık olarak; yüzde 8’i 3, yüzde 6’sı 5 ve yüzde 3’ü 10 soruya doğru yanıt verebildi.

2018’DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

TYT 2024’te adaylardan yaklaşık yüzde 6’sı, TYT 2023’te ise yaklaşık yüzde 9’u matematik testinde doğru yanıt verememişti. Bu yıl doğru yanıt veremeyenlerin oranı YKS sınavının yapıldığı 2018 yılından bu yana en yüksek yüzdelik seviyeye ulaştı.