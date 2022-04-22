Eğitimin sorunları kısa filmle anlatılacak
İzmir’de Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) tarafından düzenlenen Mandolin Kısa Film Yarışması katılımcılarını bekliyor.
Yarışmada toplamda 11 bin lira ödül dağıtılacak. YKKED İzmir Şubesi Başkanı Özgün Utku, “Yeni neslin gözünden eğitimi görmek ve anlatmak istiyoruz. Yarışmanın teması ‘Nasıl bir eğitim?’ olacak. Yarışmaya son başvuru tarihi 9 Eylül 2022, tören 24 Kasım 2022. Bu yıl kuruluşunun 82. yılını kutladığımız Köy Enstitülerinin coşkusu bu yarışmayla daha da artacak. Köy Enstitülerinin asıl amacı her okula bir köy, her köye bir öğretmen götürmekti. O günlerde devrim yaratan Köy Enstitülerinin kapatılmasının ardından bugün eğitimde geldiğimiz nokta ortada. Köy okullarının geldiği hali anlattığımız fotoğraf sergimizin ardından yapacağımız bu çalışmayla yine eğitimin içinde bulunduğu durumu ve gençliğin içinden geçtiği zorlu süreci topluma aktarmayı hedefliyoruz. Özellikle Z kuşağı ve alfa kuşağı dediğimiz kesimin gözünden eğitimi çekecekleri kısa filmlerle görmek istiyoruz. Eğer bugün eğitimdeki sorunları çözmek istiyorsak onların bakış açısına ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
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