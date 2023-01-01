Eğlence mekanından kovulan Noel Baba soluğu anayolda aldı
Bursa’da yıl başını kutlamak için Noel Baba kostümü giyen bir vatandaş, eğlence mekanından kovulunca soluğu anayolda aldı.
Bursa’da yılbaşını kutlamak isteyen Furkan Akgün, Nilüfer İlçesinde bir eğlence merkezine gitti.
Bir süre burada eğlenen Akgün, eğlence merkezinden polis ekiplerince güvenlik maksadıyla gönderilince, anayola çıkarak, sürücüleri selamlamaya başladı.
Baca yerine anayolda gezen Noel Baba kılığındaki Akgün’ü gören bazı yurttaşlar ise araçlarından inip fotoğraf çektirip, dans ettiler.
Bir süre sonra yolda kalan bir başka sürücünün aracını iterek destek veren Akgün, ”Bir de Noel Baba kötü derler” dedi. O renkli anlar kameraya yansırken, Akgün, “Bu sene hediye dağıtamadım, ama seneye millî piyango bana çıkarsa herkese hediye dağıtacağım” dedi.
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