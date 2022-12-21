Eğlence vergisinin sıfırlanmasına Batur’dan tepki: Belediyelere darbedir!
Cumhurbaşkanı kararı ile belediyelerin, sinema salonlarında film gösterimleri ile at yarışı ve konserlerden aldığı eğlence vergisinin sıfırlanmasına tepki gösteren Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Abdül Batur, “Yıllardır belediye gelirleri kanunun çıkmasını beklerken, bu karar belediyelere bir darbe daha geldi” dedi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile belediyelerin, sinema salonlarında film gösterimleri ile at yarışı ve konserlerden aldığı eğlence vergisi oranları sıfırlandı. Bu karar ile sosyal yardımlarla öne çıkan belediyelerin gelirleri düşmüş oldu.
“YEREL YÖNETİMLERİN GELİRLERİ AZALIYOR”
Verginin sıfırlanmasını belediyelere vurulan bir darbe olarak değerlendiren Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Yıllardır belediye gelirleri kanunun çıkmasını beklerken, bu karar belediyelere bir darbe daha geldi. Konak belediyesinin at yarışları ve spor müsabakalarından yıllık 3.5 milyon liraya yakın geliri vardı. Kıyıdaki vergileri de eğlence vergileri alamayacak. Enflasyonun yüzde 300’lere ulaştığı ekonomik sıkıntının yaşandığı bu süreçte, yerel yönetimlerin gelirlerin artırılması gerekirken azaltılıyor. Konak bölgesinde 35 bin aileye sosyal yardımlar yapıyoruz. Kış şartlarında ve ekonomik sıkıntıda vatandaşın yanında olan belediyeler için alınan karar doğru olmadı” diye konuştu.
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