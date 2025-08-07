EGM'den 'sahte e-posta' uyarısı: 'Mahmut Demirtaş adına...'

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sahte e-postalara yönelik açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, bu tür girişimlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu belirtilerek, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Son günlerde bazı şahısların Emniyet Genel Müdürü - Vali Sayın Mahmut DEMİRTAŞ adını kullanmak suretiyle, kendisine ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşarak, kişisel verilerin talep edildiğine dair bildirimler tarafımıza ulaşmıştır. Bu vesileyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulmaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendilerinden İstenilen kişisel veri veya diğer taleplere ilişkin içeriklere itibar etmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durum ile karşılaşmaları durumunda, derhal güvenlik birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir." denildi.