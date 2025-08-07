Cumhuriyet Gazetesi Logo
EGM'den 'sahte e-posta' uyarısı: 'Mahmut Demirtaş adına...'

7.08.2025 09:20:00
ANKA
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son günlerde bazı kişilerin Emniyet Genel Müdürü ve Vali Mahmut Demirtaş’ın adını kullanarak sahte e-posta adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaştığı ve kişisel veriler talep ettiğine ilişkin ihbarlar aldıklarını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sahte e-postalara yönelik açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, bu tür girişimlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu belirtilerek, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına dikkatli olmaları gerektiği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, "Son günlerde bazı şahısların Emniyet Genel Müdürü - Vali Sayın Mahmut DEMİRTAŞ adını kullanmak suretiyle, kendisine ait olmayan mail adreslerinden çeşitli yanlış bilgiler paylaşarak, kişisel verilerin talep edildiğine dair bildirimler tarafımıza ulaşmıştır. Bu vesileyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapma gereği duyulmaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için kendilerinden İstenilen kişisel veri veya diğer taleplere ilişkin içeriklere itibar etmemeleri, bu ve benzeri şüpheli bir durum ile karşılaşmaları durumunda, derhal güvenlik birimlerine bilgi vermeleri gerekmektedir." denildi.

 

