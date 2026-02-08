Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde hazırlanan yeni yönetmelik değişikliği, 29 Ocak 2026 tarihli ve 33152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, Ehliyet sınav puanı düştü mü? 2026 Ehliyet sınav puanı değişti mi?

EHLİYET SINAV PUANI DÜŞTÜ MÜ?

Kamuoyunda oluşan en büyük kafa karışıklığı, bu puan düşüşünün tüm ehliyet sınıflarını (B, A, C vb.) kapsayıp kapsamadığı konusunda oluşuyor. Mevcut düzenleme, öncelikli olarak SRC mesleki yeterlilik belgelerini kapsıyor. Standart B sınıfı otomobil ehliyeti almak isteyen adaylar için uygulanan MTSK e-Sınav başarı barajı halen 70 puan olarak korunuyor.

SRC SINAVLARINDA GEÇME NOTU VE SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ

Yeni yönetmelik kapsamında, ticari araç kullanmak için zorunlu olan SRC (Mesleki Yeterlilik Belgesi) sınavlarında adayları sevindiren kararlar alındı. Daha önce 100 üzerinden 70 olan başarı puanı sınırı, yapılan değişiklikle birlikte 60 puana düşürüldü. Ayrıca, adayların en çok zorlandığı aşamalardan biri olan "uygulamalı video sınavı" tamamen kaldırılarak süreç sadeleştirildi.