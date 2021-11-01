Ehliyet sınavında kamera ve kulaklıkla yakalandı

01 Kasım 2021 Pazartesi, 15:55

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sınavı’nda ses ve görüntülü düzenekle kopya çekmeye teşebbüs eden 2 şahsı suçüstü yakaladı.

Yapılan kimlik kontrollerinde şahısların U.S. ile A.K. olduğu tespit edilirken, yapılan üst aramasında 2 adet cep telefonu, 1 adet kopya aparatı, 1 adet kameralı elektronik düzenek ile bir adet kulaklık ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edilecek.