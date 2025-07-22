Eski tip ehliyet sahipleri için kritik bir süreç olan ehliyet yenileme son gün tarihi, Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin geçici 10. maddesi uyarınca belirlendi ve belirlenen tarihe kadar işlemlerini tamamlamayan sürücüler yüksek ücretlerle karşılaşacak. Peki, Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme nasıl yapılır?

EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

Ehliyet yenileme son gün 31 Temmuz 2025 olarak açıklandı. 1 Ağustos’tan itibaren ehliyet yenileme işlemleri için yeni ücret tarifesi uygulanacak. Eski sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin 31 Temmuz’a kadar 15 TL ödemesi yeterliyken, bu tarih itibarıyla B sınıfı sürücü belgesi için yenileme ücreti 7.438 TL’ye çıkacak.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar şunlardır:

Kimlik Belgesi: T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçerli pasaport.

T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçerli pasaport. Sürücü Sağlık Raporu: "Sürücü Olur" ibaresi bulunan, aile hekimliği, devlet hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından alınmış rapor.

"Sürücü Olur" ibaresi bulunan, aile hekimliği, devlet hastanesi veya özel sağlık kuruluşlarından alınmış rapor. Biyometrik Fotoğraf : Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf.

: Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf. Eski Sürücü Belgesi : Kayıp veya çalıntı değilse mevcut ehliyet.

: Kayıp veya çalıntı değilse mevcut ehliyet. Harç Ücreti Dekontu:

Eski tip ehliyet yenileme için 15 TL (13 TL değerli kâğıt bedeli + 2 TL vakıf hizmet bedeli).

Yeni tip ehliyet yenileme, kayıp veya çalıntı durumunda 1.760 TL (1.420 TL değerli kâğıt bedeli + 340 TL vakıf hizmet bedeli).

Adli Sicil Belgesi : e-Devlet üzerinden ücretsiz alınabilir veya sistemde kontrol edilir.

: e-Devlet üzerinden ücretsiz alınabilir veya sistemde kontrol edilir. Kan Grubu Belgesi: Sağlık kuruluşundan alınmış belge veya sözlü beyan.

EHLİYET YENİLEME NASIL YAPILIR?