Eski sürücü belgelerinin yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için verilen süre artık sona eriyor. Henüz ehliyetini yenilemeyen vatandaşların gerekli belgelerle nüfus müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Peki, Ehliyet yenilemek için son tarih ne zaman? Yenileme ücreti ne kadar?

2025 EHLİYET YENİLEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerini yenileme süresinin 31 Ekim 2025'e uzatıldığını bildirdi.

EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı sürücü belgesi için 7 bin 438 liraya yükselecek.