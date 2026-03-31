Ehliyetsiz sürücü, Emniyet'e imza vermeye 'plakasız motosikletle' geldi: Cezadan kaçamadı

31.03.2026 12:27:00
DHA
Edirne’nin Keşan ilçesinde emniyet müdürlüğü binasına plakasız ve motor ile şasi numarası kazınmış motosikletle gelen sürücü N.K.’ye 86 bin lira para cezası kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, hakkındaki adli kontrol kararı nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’ndeki emniyet hizmet binasına imza vermeye gelen N.K. yönetimindeki plakasız motosikleti bina girişinde durdurdu.

86 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Yapılan incelemede sürücü N.K.’nin ehliyetinin olmadığı, motosikletin plakasının bulunmadığı ve motor ile şasi numarasının kazındığı belirlendi. N.K.’ye ilgili maddelerden toplam 86 bin lira idari para cezası uygulandı.

Motosiklet ise trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi. 

